Депутат-самовыдвиженец дал «задний ход» в борьбе за мандат Волгоградской облдумы

Выборы 27.06.2019 10:32
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27.06.2019 10:32
Депутат Волгоградской областной думы Дмитрий Шипунов отказался от участия в предстоящих 8 сентября выборах нового состава регпарламента, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на председателя облизбиркома Виктора Черячукина. Дмитрий Шипунов - главный врач больницы №3 Волжского, избранный в действующий созыв облдумы от «Единой России», на прошлой неделе подал документы в ТИК для участия в выборах в качестве самовыдвиженца по Волжскому одномандатному округу №10. Депутат не участвовал в предварительном голосовании «ЕР» по определению кандидатов в депутаты облдумы и собирался штурмовать регпарламент в одиночку. Для регистрации в качестве кандидатов самовыдвиженцам требуется собрать 3% подписей избирателей округа. Что послужило причиной отказа Дмитрия Шипунова от участия в предвыборной гонке - пока неизвестно.
В настоящее время процесс выдвижения кандидатов в депутаты Волгоградской облдумы набирает обороты. Самовыдвиженцев на данный момент - 8 человек. Что касается кандидатов в губернаторы региона, то документы для регистрации в облизбирком пока подали лишь двое - Алексей Буров от КПРФ и Андрей Бочаров от «Единой России».
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