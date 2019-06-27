Депутат-самовыдвиженец дал «задний ход» в борьбе за мандат Волгоградской облдумы





Для регистрации в качестве кандидатов самовыдвиженцам требуется собрать 3% подписей избирателей округа. Что послужило причиной отказа Дмитрия Шипунова от участия в предвыборной гонке - пока неизвестно.

В настоящее время процесс выдвижения кандидатов в депутаты Волгоградской облдумы набирает обороты. Самовыдвиженцев на данный момент - 8 человек. Что касается кандидатов в губернаторы региона, то документы для регистрации в облизбирком пока подали лишь двое - Алексей Буров от КПРФ и Андрей Бочаров от «Единой России».





Депутат Волгоградской областной думы Дмитрий Шипунов отказался от участия в предстоящих 8 сентября выборах нового состава регпарламента, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на председателя облизбиркома Виктора Черячукина. Дмитрий Шипунов - главный врач больницы №3 Волжского, избранный в действующий созыв облдумы от «Единой России», на прошлой неделе подал документы в ТИК для участия в выборах в качестве самовыдвиженца по Волжскому одномандатному округу №10. Депутат не участвовал в предварительном голосовании «ЕР» по определению кандидатов в депутаты облдумы и собирался штурмовать регпарламент в одиночку.