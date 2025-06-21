



Жители посёлка Новониколаевский записали видеообращение к председателю СК России Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградцы попросили руководителей помочь закрыть асфальтовый завод, построенный в нескольких метрах от жилых домов на ул. Народной и несколько лет отравляющий воздух в населённом пункте.





- Уважаемые Александр Иванович и Игорь Викторович, прошу вас взять под свой контроль наше обращение. Обращение от имени жителей, которые попали в экологическую катастрофу. В посёлке Новониколаевский на ул. Народной посреди жилого массива индивидуальным предпринимателем был построен асфальтобетонный завод. Здесь буквально в 20-30 метрах проживают люди, многодетные семьи. Со мной рядом стоит женщина, у которой четверо детей. У неё обнаружена опухоль щитовидной железы. И такие серьёзные болезни здесь через дом, - подчеркнула на видеозаписи местная жительница, бывшая заместитель главврача местной ЦРБ Людмила Кузнецова.

В населённом пункте с 1979 года работал завод по производству асфальта, с деятельностью которого волгоградцы связывают многие свои проблемы со здоровьем. В 2014 производство выкупила воронежская фирма. В 2016 году, после многочисленных жалоб жителям посёлка удалось добиться его закрытия.

В 2022 году уже новый собственник добился от местной думы разрешения на строительство посреди сформировавшегося жилого массива вредного производства.

- Завод производит 480 тонн продукции за рабочую смену. Люди вынуждены круглосуточно дышать отравленным воздухом. Свыше 540 человек подписали петицию против предприятия, но ситуация так и не сдвинулась с мёртвой точки, продолжила медик.

Как ранее сообщала редакция, в 2023 году, после очередной волны жалоб на проблемы жителей посёлка обратила внимание прокуратура. Надзорное ведомство организовало проверку и уличило местных депутатов в том, что они незаконно изменили статус земли под заводом на производственную зону. Местной думе было выдано представление об устранении нарушения, однако депутаты его проигнорировали. Прокуратура вынуждена была обратиться в суд с исковым требованием о запрете эксплуатации предприятия.

Однако, по словам волгоградцев, прокуратура пока так и не смогла в суде отстоять их права.

- На текущий момент уже состоялся областной суд. Однако прокуратура его ожидаемо проиграла, - отметила Людмила Кузнецова.

Жители посёлка Новониколаевский считают, что отношение к ним и их здоровью со стороны как владельца предприятия по производству асфальта, так и местных депутатов преступно и просят руководителей СК России и генпрокуратуры взять ситуацию под личный контроль.

Фото и видео: жители посёлка Новониколаевский