1,5 тысячи волгоградцев зажгли свечи на Мамаевом кургане

Сегодня, 21 июня, в канун Дня памяти и скорби, на Мамаевом кургане, в 22.00 ч. стартовала акция «Завтра была война…», посвящённая трагической дате начала Великой Отечественной войны.
Как сообщает ИА «Высота 102», на главной высоте России собрались сотрудники органов внутренних дел, курсанты, руководство региона, в том числе губернатор Андрей Бочаров, представители всех силовых структур, участники СВО, кадеты и ветераны. Всего на Мамаев курган поднялись около 1,5 тысячи человек.
Участники акции с зажженными свечами в руках поднялись к монументу «Родина-мать зовет!», возложили цветы к Вечному огню и минутой молчания почтили память защитников Отечества и погибших в годы Великой Отечественной войны мирных жителей.
Акция началась с видеоинсталляции, воссоздающей первые мгновения войны.
На фоне мощной светозвуковой постановки прозвучали хорошо знакомые многим песни военных лет. В завершение участники с зажженными свечами выстроились в единую живую цепь памяти.
Фото Андрея Поручаева/V102.RU и администрации Волгоградской области