Волгоградцы проспали самую короткую летнюю ночь

Сегодня, 21 июня, считается днем летнего солнцестояния или равноденствия. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Московский планетарий, с сегодняшнего дня ночи начинают увеличиваться, а световые дни – сокращаться.
Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удалённого положения от небесного экватора в сторону Северного полюса мира. С астрономической точки зрения в Северном полушарии 21 июня началось лето, а в Южном полушарии – зима. В то же время в Южном полушарии аналогичное явление произойдет 21 декабря.
Фото V102.RU (архив)