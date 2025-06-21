Церемония открытия памятного знака «Якутянам — защитникам Сталинграда 1942-1943 гг.» состоялась на воинском мемориальном кладбище на Мамаевом кургане. В торжественном мероприятии приняла участие делегация из Якутии под руководством главы Республики Айсена Николаева, рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области.
Памятный знак стал 31-м, установленным на Мамаевом кургане в память о героях войны из разных регионов России. Монумент представляет собой гранитную стелу высотой 1,8 м на двух фигурных опорах. В верхней части изображен герб Республики Саха (Якутия), ниже нанесен текст мемориальной надписи на якутском и русском языках.
К слову, под Сталинградом воевал и дед главы Якутии, пулеметчик Андрей Титович Титаров. В целом в Сталинградской битве принимали участие более 10 тыс. уроженцев Якутии.
Фото администрации Волгоградской области