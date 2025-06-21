ЦГМС: жара пока не вернется в Волгоградскую область

Дожди с грозами пока не собираются покидать Волгоградскую область. Как сообщает ИА «Высота 102» в региональном ЦГМС, осадки продолжатся в отдельных районах Волгоградской области с 22 по 24 июня. При этом во время дождей ветер может усилиться до 20 метров в секунду. Осадки прогнозируют в ближайшие дни и в Волгограде. 22 июня может пройти небольшой дождь, а 23 и 24 июня – дожди с грозами.

До вторника дневная температура воздуха будет варьироваться около отметки в +25 градусов. А ночи будут довольно прохладными. Местами температура воздуха в темное время суток опустится всего до +7. В Волгограде ночью ожидается не выше +14 градусов.

Напомним, начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева в интервью V102.RU обнадежила жителей региона, что тепло скоро вернется в Волгоградскую область вместе с антициклоном из Средней Азии, но не раньше 24 июня.