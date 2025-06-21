Общество

В Камышине на ТЭЦ отработали тушение пожара после атаки БПЛА

Общество 21.06.2025 10:35
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21.06.2025 10:35


В Камышине прошли учения по тушению крупных пожаров на одном из объектов теплоэнергетики. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, по легенде на ТЭЦ  произошел взрыв паровоздушной смеси в резервуарном парке. Крышу резервуара ударной волной отбросило в сторону, верхняя часть оказалась повреждена, в результате чего произошло возгорание мазута на площади 400 квадратных метров.

Автоматически условному пожару был присвоен второй номер сложности. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения провели боевое развертывание, установили автоцистерны на водоисточники, проложили магистральные линии и подали лафетные стволы на охлаждение резервуаров после чего была проведена пенная атака на условно горящий резервуар.

Одной из целей тренировочных пожарно-тактических учений также являлись вопросы по тушению пожаров связанных с атаками БПЛА и угрозой повторных атак. Огнеборцы отработали взаимодействие подразделений пожарной охраны со службами жизнеобеспечения и администрацией объекта и оперативно ликвидировали условный пожар. Всего в учениях приняли участие 45 человек личного состава и 14 единиц техники.

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области

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