В Камышине на ТЭЦ отработали тушение пожара после атаки БПЛА





В Камышине прошли учения по тушению крупных пожаров на одном из объектов теплоэнергетики. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, по легенде на ТЭЦ произошел взрыв паровоздушной смеси в резервуарном парке. Крышу резервуара ударной волной отбросило в сторону, верхняя часть оказалась повреждена, в результате чего произошло возгорание мазута на площади 400 квадратных метров.

Автоматически условному пожару был присвоен второй номер сложности. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения провели боевое развертывание, установили автоцистерны на водоисточники, проложили магистральные линии и подали лафетные стволы на охлаждение резервуаров после чего была проведена пенная атака на условно горящий резервуар.



Одной из целей тренировочных пожарно-тактических учений также являлись вопросы по тушению пожаров связанных с атаками БПЛА и угрозой повторных атак. Огнеборцы отработали взаимодействие подразделений пожарной охраны со службами жизнеобеспечения и администрацией объекта и оперативно ликвидировали условный пожар. Всего в учениях приняли участие 45 человек личного состава и 14 единиц техники.



Фото ГУ МЧС по Волгоградской области



