На Мамаевом кургане началась «Завтра была война…»

Фото Андрея Поручаева/V102.RU
Общество 21.06.2025 22:04
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21.06.2025 22:04
Фото Андрея Поручаева/V102.RU
Сегодня, 21 июня, в канун Дня памяти и скорби, на Мамаевом кургане, в 22.00 ч. стартовала акция «Завтра была война…», посвящённая трагической дате начала Великой Отечественной войны.
Фото Андрея Поручаева/V102.RU
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