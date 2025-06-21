Расследования

«Он жив или уже умер?»: вызвавший скорую житель Котово скончался в подъезде

Расследования 21.06.2025 19:56
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21.06.2025 19:56


56-летний житель Котово скончался в подъезде своего дома, не дождавшись помощи. Тело Геннадия Ивановича Губкина обнаружил утром 12 июня сосед, который выходил из дома. У мужчины при себе был пакет с лекарствами и телефон.

Как рассказала ИА «Высота 102» внучка Геннадия Ивановича Диана, ее дедушка жил в доме №4 по ул. Губкина один. В тот трагический день он почувствовал себя плохо.

- Мой дедушка в промежуток времени с 12 ночи до часу пытался вызвать неотложку. Дважды звонил по номеру 112 и два раза – в скорую помощь. В ожидании врачей  он взял с собой пакет с лекарствами и вышел встречать машину в подъезд. Там он и умер. Когда его увидел сосед, он попросил женщину с площадки вызвать скорую помощь. Там сразу спросили – «Он живой или уже умер?». Когда нам сообщили о случившемся, мы приехали, посмотрели его телефон. Там и увидели, что дедушка вызывал неотложку. Она, видимо, так и не приехала…  - вспоминает те страшные минуты девушка.

По результатам вскрытия выяснилось, что Геннадий Иванович скончался от сердечной недостаточности. Но девушка уверена, что, если бы ему оказали вовремя помощь, его можно было спасти.

- Раньше он работал водителем грузовика. Но в связи с состоянием здоровья стал слесарем. У него были проблемы с ногами, но на сердце он никогда не жаловался, - делится внучка.

Пытаясь разобраться, что произошло в ту роковую ночь, она обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку действий медиков.

- Я хочу понять, можно ли было спасти моего дедушку, если да, то почему этого не было сделано, - заявила она.

В комитете здравоохранения Волгоградской области, куда редакция обратилась с запросом, сообщили, что вызов в дом № 4 по ул. Губкина поступил в 23-40 ч и был классифицирован как экстренный.

- Бригада скорой помощи была на месте в 23-45 ч. Пациент встретил фельдшера у подъезда, после чего он отказался от осмотра и подписал отказ от госпитализации. Фельдшер проводил пациента до квартиры. Повторных вызовов от данного пациента не поступало, - говорится в комментарии.

Между тем, следователи уже начали проверку действий медиков. По словам Дианы, они проверяют звонки, которые принимала скорая помощь. Также будет точно установлено время смерти мужчины. По результатам проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

Коллаж V102.RU

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