«Он жив или уже умер?»: вызвавший скорую житель Котово скончался в подъезде





56-летний житель Котово скончался в подъезде своего дома, не дождавшись помощи. Тело Геннадия Ивановича Губкина обнаружил утром 12 июня сосед, который выходил из дома. У мужчины при себе был пакет с лекарствами и телефон.

Как рассказала ИА «Высота 102» внучка Геннадия Ивановича Диана, ее дедушка жил в доме №4 по ул. Губкина один. В тот трагический день он почувствовал себя плохо.вспоминает те страшные минуты девушка.По результатам вскрытия выяснилось, что Геннадий Иванович скончался от сердечной недостаточности. Но девушка уверена, что, если бы ему оказали вовремя помощь, его можно было спасти.- делится внучка.Пытаясь разобраться, что произошло в ту роковую ночь, она обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку действий медиков.- заявила она.В комитете здравоохранения Волгоградской области, куда редакция обратилась с запросом, сообщили, что вызов в дом № 4 по ул. Губкина поступил в 23-40 ч и был классифицирован как экстренный., - говорится в комментарии.Между тем, следователи уже начали проверку действий медиков. По словам Дианы, они проверяют звонки, которые принимала скорая помощь. Также будет точно установлено время смерти мужчины. По результатам проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.