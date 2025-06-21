Под Волгоградом 8-летний мальчик на велосипеде попал под машину

Происшествия 21.06.2025 09:39
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21.06.2025 09:39
Происшествие случилось накануне, 20 июня, в Средней Ахтубе. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, передает ИА «Высота 102», в 17-21 ч. 8-летний мальчик на велосипеде в районе дома № 137 по ул. Степана Разина въехал в автомобиль Dongfeng. В результате ДТП несовершеннолетний доставлен в больницу.
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