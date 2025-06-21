Происшествия

Под Волгоградом 8-летний мальчик на велосипеде попал под машину

Происшествия 21.06.2025 09:39
0
21.06.2025 09:39


Происшествие случилось накануне, 20 июня, в Средней Ахтубе. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, передает ИА «Высота 102», в 17-21 ч. 8-летний мальчик на велосипеде в районе дома № 137 по ул. Степана Разина въехал в автомобиль Dongfeng. В результате ДТП несовершеннолетний доставлен в больницу.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
21.06.2025 08:46
Происшествия 21.06.2025 08:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2025 07:21
Происшествия 21.06.2025 07:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.06.2025 19:42
Происшествия 20.06.2025 19:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.06.2025 19:05
Происшествия 20.06.2025 19:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.06.2025 15:18
Происшествия 20.06.2025 15:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.06.2025 10:30
Происшествия 20.06.2025 10:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.06.2025 22:15
Происшествия 19.06.2025 22:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.06.2025 19:58
Происшествия 19.06.2025 19:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.06.2025 18:14
Происшествия 19.06.2025 18:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.06.2025 16:55
Происшествия 19.06.2025 16:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.06.2025 14:39
Происшествия 19.06.2025 14:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.06.2025 14:19
Происшествия 19.06.2025 14:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.06.2025 19:59
Происшествия 18.06.2025 19:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.06.2025 10:30
Происшествия 18.06.2025 10:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.06.2025 09:21
Происшествия 18.06.2025 09:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:27
В Волжском остановлены поиски 10-летней девочки: она живаСмотреть фотографии
11:28
«Лежать, ногу назад!»: под Волгоградом семейная ОПГ похищала нефть и угоняла машиныСмотреть фотографииCмотреть видео
10:57
В Волжском ищут добровольцев для поиска пропавшей 10-летней девочкиСмотреть фотографии
10:35
В Камышине на ТЭЦ отработали тушение пожара после атаки БПЛАСмотреть фотографии
10:00
В Волжском пропала 10-летняя девочкаСмотреть фотографии
09:39
Под Волгоградом 8-летний мальчик на велосипеде попал под машинуСмотреть фотографии
09:09
Напарники волгоградских кинологов унюхали 20 кг наркотиковСмотреть фотографии
08:46
В Михайловке «пятерка» врезалась в дерево: пять человек в больницеСмотреть фотографии
08:28
Волгоградцы попросили Бастрыкина и Краснова закрыть отравляющий их заводСмотреть фотографииCмотреть видео
08:04
Волгоградцы проспали самую короткую летнюю ночьСмотреть фотографии
07:43
Волгоград 22 июня станет СталинградомСмотреть фотографии
07:21
В Волгограде произошло замыкание в ресторане «Дача шефа»Смотреть фотографии
07:02
Волгоградец отсудил у мэрии 270 тысяч за рухнувшее на Renault деревоСмотреть фотографии
21:24
Так лучше схватится? В Волгограде очевидцы засняли латание луж на ул. ТкачёваСмотреть фотографииCмотреть видео
21:04
Житель Эгвекинота ЧАО оказался в неприятной ситуации в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:48
Областной слет юных волонтеров прошел в Волгограде при поддержке ДетфондаСмотреть фотографии
20:33
На Мамаевом кургане появится аллея Памяти павшим героям от благодарных потомковСмотреть фотографии
20:15
В Волгограде вновь тушат пожар на территории бывшего тракторного заводаСмотреть фотографии
19:42
Вышла прямо под колеса: в Волгограде грузовик раздавил женщинуСмотреть фотографииCмотреть видео
19:31
В Волгограде водолазов привлекли к поискам пропавшей Оксаны БелицкойСмотреть фотографии
19:05
Авария с фургоном «Почты России» затормозила движение в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
18:16
«Больше молчать не буду!»: судимый за убийство Мелконян стал блогером-«правдорубом»Смотреть фотографии
17:50
В Волгограде суд до 10 августа арестовал замдиректора МАУ «СГТ» Сергея ПетроваСмотреть фотографии
17:26
Под Волгоградом нелегальных мигрантов искали с помощью расчётов БПЛАСмотреть фотографииCмотреть видео
17:24
Билайн и «Инфомаксимум» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИИСмотреть фотографии
16:59
Андрей Бочаров на полях ПМЭФ пообещал инвесторам допподдержкуСмотреть фотографии
16:44
«Красный октябрь» отправит на отдых 270 детей сотрудниковСмотреть фотографии
16:27
Покинувший Госдуму Савченко инвестирует в возрождение морпорта в СевастополеСмотреть фотографии
16:12
В Волжском за взятку в 800 тыс. рублей задержан замдиректора МАУ «СГТ» Сергей ПетровСмотреть фотографииCмотреть видео
15:36
В Волжском чиновника осудили за падение футбольных ворот на ребёнкаСмотреть фотографии
 