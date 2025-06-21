Общество

Сплошные проверки водителей начались в Волгограде

Общество 21.06.2025 19:29
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21.06.2025 19:29


Сегодня, 21 июня, сотрудники госавтоинспекции приступили к проведению специального рейдового мероприятия в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в рамках рейда пройдут сплошные проверки водителей.

Сотрудники госавтоинспекции будут выявлять водителей, управляющих автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, а также лиц, находящихся в розыске. Проверят инспекторы и транспорт на предмет тонировки, наличия подложных регистрационных знаков или отсутствия знаков, а также регистрацию автомобилей.

Уже с первых минут было выявлено серьезное нарушение при перевозке ребенка - без удерживающего устройства на переднем сиденье. Водителю грозит штраф в 3 тысячи рублей. Был также остановлен автомобиль с нечитаемым регистрационным номером. Владелец автомобиля может отделаться устным замечанием.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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