



Печальная новость пришла из Волгоградского государственного медуниверситета. Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, сегодня, 21 июня, после продолжительной болезни на 67-м году жизни скончался профессор кафедры детских болезней, доктор медицинских наук Леонид Константинович Гавриков.



Леонид Константинович отдал подготовке будущих медиков 33 года своей жизни, а его стаж в медицине насчитывает 46 лет. С 1994 года по 2014 год профессор заведовал кафедрой педиатрии и неонатологии факультета усовершенствования врачей. А до последнего времени преподавал на кафедре детских болезней.



Леонид Константинович был признанным специалистом в лечении дезадаптационного синдрома у детей раннего возраста, разрабатывал новые технологии коррекции соматической патологии у детей и подростков.



- Волгоградский государственный медицинский университет выражает глубокие соболезнования родным, близким и ученикам профессора Леонида Константиновича Гаврикова. О дате и месте похорон будет известно позже, - говорится в некрологе.



Фото ВолгГМУ



