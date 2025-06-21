Общество

«Он тяжело болел»: профессор и детский доктор Леонид Гавриков скончался в Волгограде

Общество 21.06.2025 14:15
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21.06.2025 14:15


Печальная новость пришла из Волгоградского государственного медуниверситета. Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, сегодня, 21 июня, после продолжительной болезни на 67-м году жизни скончался профессор кафедры детских болезней, доктор медицинских наук Леонид Константинович Гавриков.

Леонид Константинович отдал подготовке будущих медиков 33 года своей жизни, а его стаж в медицине насчитывает 46 лет.  С 1994 года по 2014 год профессор заведовал кафедрой педиатрии и неонатологии факультета усовершенствования врачей. А до последнего времени преподавал на кафедре детских болезней.

Леонид Константинович был признанным специалистом в лечении дезадаптационного синдрома у детей раннего возраста, разрабатывал новые технологии коррекции соматической патологии у детей и подростков.

- Волгоградский государственный медицинский университет выражает глубокие соболезнования родным, близким и ученикам профессора Леонида Константиновича Гаврикова. О дате и месте похорон будет известно позже, - говорится в некрологе.

Фото ВолгГМУ

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