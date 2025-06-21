



Сотрудники УФСБ и ПУ ФСБ России по Волгоградской области приняли участие в торжественной церемонии закрытия «Вахты памяти», в рамках которой были найдены и захоронены останки советских солдат и офицеров, погибших во время Сталинградской битвы. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСБ по Волгоградской области, мероприятие состоялось в канун Дня памяти и скорби на воинском кладбище станицы Голубинская Калачевского района.





За время поисковой экспедиции, прошедшей с 21 по 23 мая 2025 года, чекисты в составе отряда «Поиск-Дон», над которым УФСБ взяло шефство





Сегодня, 21 июня, на героической земле собрались члены поискового отряда «Поиск-Дон», руководство, сотрудники и ветераны региональных УФСБ и ПУ, представители органов местного самоуправления Калачевского района, правоохранительных органов, казачества, общественных организаций и молодежных движений, местные жители.





Состоялась церемония отпевания павших воинов, после чего под залпы выстрелов останки красноармейцев были преданы земле.





- Это не просто захоронение воинов, это страница истории: если мы помним историю – мы не даем себе погибнуть. Поэтому поисковое движение и помощь со стороны нашего ведомства – очень значимы. В наше непростое время каждый находится на своем фронте: есть фронт боевой, есть фронт тыла, а есть исторический фронт – фронт, на котором мы вносим свой весомый вклад в поддержание памяти, – отметил член Совета ветеранов органов безопасности и пограничной службы Волгоградской области Павел Чебаненко.









Фото УФСБ по Волгоградской области

в 2024 году, подняли останки 12 красноармейцев. Были также найдены остатки обмундирования, патроны, гильзы и элементы вооружения.