Под Волгоградом 2-летний ребенок выпил уксусную кислоту

Двухлетний малыш был госпитализирован накануне, 20 июня, в токсикологическое отделение больницы №25. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы. Ребенка доставили из поселка Приволжский Светлоярского района.
В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили обстоятельства несчастного случая. Выяснилось, что малыш воспользовался невнимательностью матери, открыл холодильник, достал бутылку с уксусной кислотой, открутил пробку и сделал глоток. По результатам будут приняты меры реагирования в рамках имеющихся полномочий, добавили в главке.