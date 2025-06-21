Напарники волгоградских кинологов унюхали 20 кг наркотиков





663 преступления помогли раскрыть волгоградским полицейским четвероногие питомцы кинологов только за последний год. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, сегодня, 21 июня, отмечается 116-ая годовщина со Дня своего образования кинологической службы МВД России.

История Волгоградской кинологической службы началась чуть позже - в 1926 году, когда в Сталинграде на правом берегу реки Царицы у Астраханского моста начали строить первый питомник собак-ищеек.



В настоящее время в Центре кинологической службы ГУ МВД России по Волгоградской области 175 полицейских-кинологов ежедневно несут службу со своими четвероногими напарниками. Они участвуют в осмотрах мест происшествий, досмотрах автомототранспорта, пассажиров с целью предотвращения провоза незаконных грузов, наркотиков, взрывчатых веществ, взрывных устройств, боеприпасов и огнестрельного оружия.



При помощи четвероногих питомцев за 2024 год было обнаружено и изъято свыше 20 килограмм наркотиков растительного и синтетического происхождения, более 2 килограммов взрывчатых веществ, 427 единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, обследовано 10 тысяч объектов на предмет антитеррористической защищенности и свыше 11 тысяч транспортных средств. Кроме того, в течении прошлого года 12 волгоградских специалистов-кинологов выезжали в командировки в зону проведения СВО.



Фото ГУ МВД по Волгоградской области



