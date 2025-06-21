Первый речной рейс из Волгограда в Саратов запустят 24 июня

Возможность домчаться до Саратова по Волге на скоростном «Метеоре» появилась у волгоградцев. Как сообщает ИА «Высота 102», 24 июня состоится тестовый запуск речного маршрута.
«Метеор» отправится с речного вокзала Волгограда, а причалит на Северном вокзале соседнего города. Время в пути составит 8 часов. Стоимость билета – 2450 рублей.
Напомним, проблема речного сообщения между двумя регионами обсуждается уже давно. В частности, рассматривался вариант запуска скоростных речных судов из Камышина в Саратов. Идею возобновления речных маршрутов лоббирует в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин – Саратов является его родным городом.
Фото V102.RU (архив)