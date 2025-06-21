Под Волгоградом остановился паром из-за обмеления Ахтубы

Паром «Дачник-1» в Волжском временно приостанавливает работу. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, переправу остановили с сегодняшнего дня, 21 июня. Причиной стали низкий уровень воды и обмеление русла реки Ахтуба. О возобновлении работы парома дачникам обещали сообщить дополнительно.
Паром, напомним, перевозил волжан с поселка Рабочий (Козий пляж) к СНТ «Подшипник» и «Строитель». Переправа обычно функционирует с начала апреля до конца октября – во время дачного сезона.
Недавно паром останавливали по другой причине – из-за поломки, однако через два дня он снова заработал.
Фото администрации Волжского