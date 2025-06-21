Общество

«Этой идеей я и живу»: мама погибшего бойца СВО наладила производство одеял-невидимок

Общество 21.06.2025 12:54
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21.06.2025 12:54


Год назад известный волонтер из поселка Самофаловка Галина Антонова похоронила погибшего в зоне СВО сына. Но мысли о том, что после трагедии ей нужно прекратить помогать бойцам, у нее не возникало. Напротив, она по максимуму загрузила себя работой, передавая «за ленточку» десятки сшитых антитепловизионных одеял. Своей непростой и трогательной историей она поделилась с корреспондентами ИА «Высота102».

- Когда началась мобилизация, Жене ( сын Галины – Евгений Кочергин - Прим.) пришла повестка. У него был достаточно серьезный диагноз, но он попросил меня не собирать ни документов, ни справок. На призывном пункте он ничего не сказал о своем заболевании. Ответил лишь, что служил в спецназе, - голос Галины дрожит от волнения. - Конечно, у него были какие-то тревоги, переживания, ведь все мы люди. Но после он утвердился в своем решении. Тогда он говорил: «У меня есть дочь София. Я работал в пекарне и десять лет кормил людей хлебом. Строил мосты, и по этим мостам еще много лет будут ходить люди и ездить машины. Сейчас я защищаю Родину. И, если со мной что-то случится, мне не страшно».

Свой волонтерский путь Галина начала с изготовления сухих душей. Долго изучала вопрос, заказывала составляющие на маркетплейсах и отправляла пробные варианты сыну.

- Женя написал, что да, мои сухие души действительно работают – снимают грязь, очищают тело, устраняют запах, - вспоминает женщина. – Тогда я стала заниматься ими всерьез. Вскоре учитель начальных классов Самофаловской школы Дарья Алексеевна, с которой мы и начинали эту работу, взяла изготовление сухих душей на себя. Она до сих пор делает их со своими учениками. А я начала делать наборы для выживания. Плела браслеты из пяти метров веревки – эта вещь всегда нужна на фронте. После мне захотелось добавить в комплект набор из орехов и изюма, пакетик кофе, конфеты. Спасибо, что муж всегда с пониманием относился к этому. Другой бы давно сказал: «Убирай все из дома». У нас ведь тут настоящий склад – и ткани, и фурнитура, и коробки с продовольствием.

К давно зародившейся в голове идее об изготовлении одеяла - «невидимки», укрывающего бойцов от дронов, Галина Антонова подступилась не сразу. Долгое время женщину останавливало ее неумение шить.

- Мы плели маскировочные костюмы «Леший», но я все время думала о разработке одеял. Представляла, как они будут выглядеть, но не понимала, как сделать их технически. Слава Богу, у меня есть хорошие друзья, которые поддерживают все мои идеи, - на этих словах Галина впервые улыбается. – На помощь пришли Ирина Пыряева и моя соседка Анна Калинина, муж которой тоже находится на СВО. Однажды вечером я плела подшлемник, а Аня зашла ко мне и спросила: «Может вам помочь? А то сидите тут одна». Так постепенно и началась наша работа над разработкой и пошивом одеял. Вместе с мужем ездили на «Максимку», испытывали изделия с помощью тепловизора и в конце концов добились нужного нам эффекта.


С каждой новой заявкой от участников СВО жительница Самофаловки понимала все отчётливее - пришло время расширить производство и купить собственную швейную машинку. Галина шутит, что в первый день ходила вокруг нее кругами и не понимала, как подступиться к пока еще не знакомому и не изученному «зверю».

- Я раньше всерьез увлекалась рукоделием – делала светильники, интересные открытки, заколочки и резиночки для девочек. Это занятие очень освежало голову, на время отвлекало от всех забот и проблем. Но сейчас оно ушло на второй план. Пошив одеял стал более актуальной темой, - говорит волонтер. – Мне часто звонят волонтеры и снабженец из воинской части с просьбой передать изделия: «Галина, ребята в наступление, им очень нужны одеяла. Они реально помогают сохранить жизни бойцов». И после таких сообщений я, уставшая, замученная, рассчитывающая поспать, понимаю – надо! Этой идеей и живу.


Прошлым летом Галина Антонова узнала о гибели сына. Евгений Кочергин, воевавший сначала на запорожском, а после на донецком направлении, получивший несколько контузий, но вернувшийся на фронт, погиб в селе Новомихайловка.

- Это очень тяжело. И с этим нужно учиться как-то жить, - сквозь слезы произносит мама погибшего бойца. – В эти моменты я старалась занять себя как можно сильнее. Сидела за машинкой и думала – своего, увы, не сберегла. Может, получится уберечь кого-то другого… Рядом с нами оказалось столько неравнодушных людей, которые разделяли нашу боль. А ведь до начала СВО мы с ними практически не общались. Разве что стандартное «Здравствуйте – до свидания». Сейчас же в телефоне появилось столько новых контактов. Люди проявили себя так, как я даже не могла ожидать. Время и обстоятельства сорвали все маски и показали, кто из них свой, а кто – чужой.


Сегодня Галина Антонова работает с волонтерами со всей Волгоградской области. Порой на помощь ей приходят совсем не знакомые люди.

- Всю нашу продукцию мы подписываем так: «С любовью из Самофаловки» и «Памяти Евгения Кочергина». И знаете, как тепло на душе, когда ребята с фронта выходят на связь и благодарят за работу. Как им важно получать от нас весточки с домашним теплом. Мой сын, к примеру, носил в кармане запечатанные в пакет рисунки и письма детей. Как-то раз я отправила ему целую пачку посланий от школьников. Он раздавал их ребятам накануне Нового года, а после делился со мной эмоциями: «Мам, ты бы видела их глаза. Они как будто приз какой-то выиграли…». Лично для меня это лучшая награда. Человеческая жизнь и человеческая душа… Что еще может быть дороже?

Виктория Чумакова

Фото Галины Антоновой 

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