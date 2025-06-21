«Мы теряли жизни, а они теряют память»: Никас Сафронов на ПМЭФ представил проект с Родиной-матерью





Известный российский художник Никас Сафронов презентовал на Петербургском международном экономическом форуме, который заканчивается сегодня, 21 июня, проект «Родина-мать: Свет и Тишина». Проект представляет собой два полотна, на которых изображена скульптура «Родина-мать Зовет!» в дневное и ночное время. Также художник выставил еще 50 картин, в том числе муралы внутри павильонов, а часть своих полотен «оживил» с помощью ИИ.





Внештатному корреспонденту ИА «Высота 102» удалось пообщаться с Никасом Сафроновым в Санкт-Петербурге во время проведения форума.

- Я много раз бывал в Волгограде. Родина-мать – это Вучетич, это Мамаев курган, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Свет и тишина, это как разные подходы. Свет, это куда стремится все живое, это любовь, солнце, радость. Когда дети рисовали солнце, они хотели показать мир красивым. Это трансформация идеи победы нашей страны над Германией и освобождения всей страны и мира. И эта наша заслуга сейчас теряется в Европе, меняется концепция. Для чего? Мы теряли жизни, а они сегодня теряют память, - заявил он.







Никас Сафронов также вспомнил о своей последней встрече с папой римским Франциском, которая произошла незадолго до его смерти в феврале этого года. Художник восхитился тем, как папа римский любил русскую культуру и в то же время сожалел, если мир ее лишится.

