ВТБ в Волгоградской области увеличил выдачи ипотеки на 50%

Экономика 26.06.2019 17:55 Реклама
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26.06.2019 17:55
За первый квартал 2019 г. ВТБ в Волгоградской области выдал свыше 700 ипотечных кредитов на сумму более 1,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года число продаж увеличилось в 1,5 раза, а объем – в 1,4 раза.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, основное количество сделок за отчетный период пришлось на покупку готовой недвижимости – их доля в общем объеме равна 70%. Отметим, что в прошлом году соотношение первичного и вторичного жилья было практически на одном уровне. В 2,5 раза вырос спрос на программу рефинансирования действующих кредитов в сторонних банках. По ней было выдано 164 млн руб., что соответствует 16% от общего объема продаж.
По сравнению с январем-мартом 2018 г. средняя сумма кредита увеличилась до 1,87 млн руб. (+5%). Средний срок кредита остался на прежнем уровне – 15 лет. При этом большинство заемщиков стараются погасить ипотеку быстрее – за 10 лет.
Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области, прокомментировал: «Начало года для нас выдалось очень насыщенным и активным. В феврале мы провели одно из самых значимых региональных событий на рынке ипотечного кредитования – «Ярмарку недвижимости» с участием ведущих строительных компаний. Кроме того, ВТБ постоянно расширяет продуктовую линейку и упрощает процесс оформления ипотеки, предлагая одни из самых лучших условий на рынке. Все это в совокупности привело к отличным результатам».
В настоящее время жилищный кредит в ВТБ можно оформить по ставке от 9,7%, по госпрограмме для семей со вторым и третьим ребенком –5%, а рефинансировать действующий займ сторонних банков – от 10,1%. Помимо этого, у клиентов есть возможность взять кредит по двум документам без подтверждения дохода, воспользовавшись программой «Победа над формальностями». У клиентов, которые являются пользователями дебетовых или кредитных карт ВТБ «Мультикарта» и «Мультикарта-Привилегия», подключенных к опции «Заёмщик», есть возможность снизить ставку по ипотечному кредиту в размере до 0,6 п.п.
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