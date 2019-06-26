Экология

В Волгоградской области «зафонил» берег водоема

Экология 26.06.2019 17:42
567 2
26.06.2019 17:42


Природоохранная прокуратура выявила факт сброса отходов от сноса аварийного дома в Калаче-на-Дону вблизи водного объекта. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, общая площадь захламления составила 351 кв. м.
Установлено, что контракт с администрацией Калачевского городского поселения на выполнение работ по сносу аварийных домов заключило ООО "Промышленное озеленение". В целях исполнения контракта компания осуществляла транспортировку и размещение мусора от сноса и разборки зданий на земельный участок, где зафиксировано превышение допустимого фона загрязняющих веществ. Так, согласно заключению эксперта филиала ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО" - ЦЛАТИ по Волгоградской области установлены превышения относительно фоновых показателей по следующим веществам: нефтепродукты в 1,9 раза, сульфат-ион в 23,5 раза, хлорид ион в 3,8 раза.
Кроме того, в рамках проверки установлено, что ООО "Промышленное озеленение" осуществляло транспортировку и размещение отходов в отсутствие лицензии на данный вид деятельности. Это послужило основанием для возбуждение административных производств и внесения представления в адрес нарушителя.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Всемирно известная после ЧМ-2018 волгоградская мошкара «взяла отпуск»
25.06.2019 11:52
13335 14
Главе Роспотребнадзора в Волгограде внесено представление за укрывательство "левых" ассенизаторов
19.06.2019 13:31
11038 7
Проблемный по экологии поселок Светлый Яр под Волгоградом возьмут в «кольцо»
29.05.2019 13:46
7809 13
Экология
26.06.2019 12:43
Экология 26.06.2019 12:43
4108 8 Обсудить

0
Далее
Экология
25.06.2019 17:24
Экология 25.06.2019 17:24
6083 7 Обсудить

0
Далее
Экология
25.06.2019 16:41
Экология 25.06.2019 16:41
1990 10 Обсудить

0
Далее
Экология
25.06.2019 11:52
Экология 25.06.2019 11:52
13335 14 Обсудить

0
Далее
Экология
25.06.2019 09:59
Экология 25.06.2019 09:59
541 2 Обсудить

0
Далее
Экология
23.06.2019 15:42
Экология 23.06.2019 15:42
4373 0 Обсудить

0
Далее
Экология
23.06.2019 14:10
Экология 23.06.2019 14:10
1842 0 Обсудить

0
Далее
Экология
21.06.2019 14:54
Экология 21.06.2019 14:54
3209 4 Обсудить

0
Далее
Экология
19.06.2019 13:31
Экология 19.06.2019 13:31
11038 7 Обсудить

0
Далее
Экология
13.06.2019 12:48
Экология 13.06.2019 12:48
7267 1 Обсудить

0
Далее
Экология
10.06.2019 12:22
Экология 10.06.2019 12:22
1863 0 Обсудить

0
Далее
Экология
09.06.2019 14:59
Экология 09.06.2019 14:59
3029 0 Обсудить

0
Далее
Экология
09.06.2019 11:50
Экология 09.06.2019 11:50
1078 0 Обсудить

0
Далее
Экология
07.06.2019 20:12
Экология 07.06.2019 20:12
3869 2 Обсудить

0
Далее
Экология
07.06.2019 16:30
Экология 07.06.2019 16:30
630 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:03
«Высота 102»ТВ: На забытом разъезде в Волгоградской области люди годами живут без воды Смотреть фотографииCмотреть видео
19:04
Волжская компания набирает рабочихСмотреть фотографии
18:48
В Волгограде утонули двое детейСмотреть фотографии
18:17
Волгоградской области конкурсного управляющего будут судить за хищение 1200 тонн зернаСмотреть фотографии
17:57
«Ростелеком»: в этом году ресурсы видеотрансляции Прямой линии подверглись самому большому количеству атакСмотреть фотографии
17:42
В Волгоградской области «зафонил» берег водоемаСмотреть фотографии
17:22
Следователи восстановили картину взрыва на ТЭЦ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:18
Склон у «Волгоград Арены» протестировали на готовность к очередному ливнюСмотреть фотографии
15:53
В Волгоградской области председателя сельсовета лишили мандата за несданную декларациюСмотреть фотографии
15:02
Мечты чиновников о стильной архитектуре Волгограда снова отложили в сторонкуСмотреть фотографии
14:50
Средняя зарплата жителей Волгоградской области продолжила «победный» ростСмотреть фотографии
14:31
В Волгоградской области из-за жары введен особый противопожарный режимСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде муниципальному учреждению «светит» крупный штраф за могилу ЕрманаСмотреть фотографии
14:20
Около 40 тысяч абонентов Волгоградского региона выбрали антивирус от «Ростелекома»Смотреть фотографии
12:43
В проблемном районе под Волгоградом станет на три свалки меньшеСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде сиделка предстанет перед судом за убийство беспомощного инвалидаСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде вода на двух пляжах не прошла проверку РоспотребнадзораСмотреть фотографии
11:18
Жители квартала в Волгограде скидываются на народный ремонт убитой дороги Смотреть фотографии
11:04
Второй пошел: выдвиженец от КПРФ сдал документы на участие в выборах губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:55
Бизнесмен из Волгоградской области заплатит за стихийные кафешки у трассы "Москва-Астрахань"Смотреть фотографии
10:39
Видеоблогеры ютуба утроили переполох на заседании гордумы в Волгограде Смотреть фотографии
10:20
Волгоградец попал в ДТП на угнанном у друга автомобилеСмотреть фотографии
10:17
Конкурсный июнь в АО «КАУСТИК» завершенСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде старшину осудили за воспитание подчиненного кулакамиСмотреть фотографии
09:56
Водитель-"шахматист" из Астрахани пострадал в ДТП с грузовиком под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:02
В Волгограде пенсионерка за секунду лишилась потолка и газа в квартиреСмотреть фотографии
23:18
В Волгоградской области проверяют обстоятельства травмирования рабочего при взрыве на ТЭЦСмотреть фотографии
20:12
Рабочий пострадал при взрыве в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: Реставраторы «Родины-матери» в Волгограде обещают не пугать новоделом Смотреть фотографииCмотреть видео
17:24
«Валите на здоровье»: в Волгограде нелегальные перевозчики мусора безнаказанно пополняют свалкуСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 