В Волгоградской области «зафонил» берег водоема

Экология 26.06.2019 17:42
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26.06.2019 17:42
Природоохранная прокуратура выявила факт сброса отходов от сноса аварийного дома в Калаче-на-Дону вблизи водного объекта. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, общая площадь захламления составила 351 кв. м.
Установлено, что контракт с администрацией Калачевского городского поселения на выполнение работ по сносу аварийных домов заключило ООО "Промышленное озеленение". В целях исполнения контракта компания осуществляла транспортировку и размещение мусора от сноса и разборки зданий на земельный участок, где зафиксировано превышение допустимого фона загрязняющих веществ. Так, согласно заключению эксперта филиала ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО" - ЦЛАТИ по Волгоградской области установлены превышения относительно фоновых показателей по следующим веществам: нефтепродукты в 1,9 раза, сульфат-ион в 23,5 раза, хлорид ион в 3,8 раза.
Кроме того, в рамках проверки установлено, что ООО "Промышленное озеленение" осуществляло транспортировку и размещение отходов в отсутствие лицензии на данный вид деятельности. Это послужило основанием для возбуждение административных производств и внесения представления в адрес нарушителя.
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