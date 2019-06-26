В проблемном районе под Волгоградом станет на три свалки меньше

Экология 26.06.2019 12:43
198 1
26.06.2019 12:43
В Светлоярском районе ищут подрядчика - разработчика проекта ликвидации трех свалок. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, на разработку проектной документации по уничтожению залежей мусора на территории Привольненского, Дубовоовражного и Светлоярского поселений из бюджета области выделена субсидия в размере 2 миллиона 167 тысяч рублей. Сейчас идет конкурс по отбору подрядчика.
К разработке проекта победитель должен приступить уже в июле. Участки под сбор отходов были официально выделены много лет назад, но они не оборудованы средствами защиты окружающей среды от продуктов распада отходов. Токсичные вещества загрязняют и землю, и грунтовые воды. Поэтому, после появления в районе нового мусорного полигона, использовать старые свалки запретили.
Ранее поручение о ликвидации свалок дал глава региона Андрей Бочаров, когда посещал район. Их устранение намечено и в Плане первоочередных мероприятий по обеспечению благоприятной окружающей среды в Светлоярском районе на период 2019-2021 годы.
Также сообщается, что в районе постоянно проводятся рейды по поиску тех, кто нарушает правила обращения с мусором. За прошлый год инспекторы облкомприроды привлекли к административной ответственности 15 нарушителей. Общая сумма штрафов составила 55,5 тысячи рублей. Впрочем, специалисты отмечают - чистота окружающей среды во многом зависит от местных жителей. Именно они могут помочь предотвратить появление стихийных свалок. Подобные свалки не только наносят ущерб экологии, но и являются благодатным местом для возникновения пожаров. Лежащий на них мусор выделяет так называемый свалочный газ в состав которого входит и легковоспламеняющийся метан. В условиях жары это может привести к возгоранию. Тушить груды мусора, без привлечения тяжелой инженерной техники практически невозможно, а гореть залежи отходов могут долго. Так, недавно дым от загоревшийся стихийной свалки в Тракторозаводском районе на много дней окутал сотни домов в СНТ “Мичуринец”. Люди, кто не смог уехать, были вынуждены дышать этим смрадом. Какой вред он нанес их здоровью остается только догадываться.
Реклама
Популярное по теме
25.06.2019 11:52
13254 14
19.06.2019 13:31
11027 7
29.05.2019 13:46
7795 13
«Валите на здоровье»: в Волгограде нелегальные перевозчики мусора безнаказанно пополняют свалку25.06.2019 17:24
Итальянская саранча нагрянула в три района Волгоградской области25.06.2019 16:41
Всемирно известная после ЧМ-2018 волгоградская мошкара «взяла отпуск»25.06.2019 11:52
В двух районах Волгоградской области победили бруцеллез25.06.2019 09:59
Под Волгоградом снесли перегородивший путь к воде лодочный ангар Миллера23.06.2019 15:42
Саранча может добавить проблем семи регионам, включая Волгоградскую область23.06.2019 14:10
В Волгограде Роспотребнадзор обвинили в саботаже материалов прокурорской проверки21.06.2019 14:54
Главе Роспотребнадзора в Волгограде внесено представление за укрывательство "левых" ассенизаторов19.06.2019 13:31
Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление руководителю управления Роспотребнадзора Ольге Зубаревой за укрывательство нарушений действующего законодательства. Как сообщил ИА "Высота 102" Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Максим Макашов, надзорному ведомству стало...
В Волгограде УК «Эксжилком» наказали за правовой нигилизм13.06.2019 12:48
«ЕвроХим» инвестирует в будущее10.06.2019 12:22
В Волгоградской области чиновники пошли в «психологическую атаку» на врагов природного парка09.06.2019 14:59
Дровосек возместит ущерб за незаконную вырубку 41 дерева в Волго-Ахтубинской пойме09.06.2019 11:50
"Глазам не верим": в Волгограде зачищают от свалок крупнейший в Европе речной остров07.06.2019 20:12
В Волгограде готовы потратить 35 миллионов рублей ради научного подхода к свалкам07.06.2019 16:30
Житель Волгоградской области заплатит более двух с половиной миллионов за сотню срубленных дубов07.06.2019 15:23
Реклама