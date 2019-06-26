В проблемном районе под Волгоградом станет на три свалки меньше





В Светлоярском районе ищут подрядчика - разработчика проекта ликвидации трех свалок. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, на разработку проектной документации по уничтожению залежей мусора на территории Привольненского, Дубовоовражного и Светлоярского поселений из бюджета области выделена субсидия в размере 2 миллиона 167 тысяч рублей. Сейчас идет конкурс по отбору подрядчика.

К разработке проекта победитель должен приступить уже в июле. Участки под сбор отходов были официально выделены много лет назад, но они не оборудованы средствами защиты окружающей среды от продуктов распада отходов. Токсичные вещества загрязняют и землю, и грунтовые воды. Поэтому, после появления в районе нового мусорного полигона, использовать старые свалки запретили.

Ранее поручение о ликвидации свалок дал глава региона Андрей Бочаров, когда посещал район. Их устранение намечено и в Плане первоочередных мероприятий по обеспечению благоприятной окружающей среды в Светлоярском районе на период 2019-2021 годы.

Также сообщается, что в районе постоянно проводятся рейды по поиску тех, кто нарушает правила обращения с мусором. За прошлый год инспекторы облкомприроды привлекли к административной ответственности 15 нарушителей. Общая сумма штрафов составила 55,5 тысячи рублей. Впрочем, специалисты отмечают - чистота окружающей среды во многом зависит от местных жителей. Именно они могут помочь предотвратить появление стихийных свалок. Подобные свалки не только наносят ущерб экологии, но и являются благодатным местом для возникновения пожаров. Лежащий на них мусор выделяет так называемый свалочный газ в состав которого входит и легковоспламеняющийся метан. В условиях жары это может привести к возгоранию. Тушить груды мусора, без привлечения тяжелой инженерной техники практически невозможно, а гореть залежи отходов могут долго. Так, недавно дым от загоревшийся стихийной свалки в Тракторозаводском районе на много дней окутал сотни домов в СНТ “Мичуринец”. Люди, кто не смог уехать, были вынуждены дышать этим смрадом. Какой вред он нанес их здоровью остается только догадываться.