Экология

В проблемном районе под Волгоградом станет на три свалки меньше

Экология 26.06.2019 12:43
198 1
26.06.2019 12:43


В Светлоярском районе ищут подрядчика - разработчика проекта ликвидации трех свалок. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, на разработку проектной документации по уничтожению залежей мусора на территории Привольненского, Дубовоовражного и Светлоярского поселений из бюджета области выделена субсидия в размере 2 миллиона 167 тысяч рублей. Сейчас идет конкурс по отбору подрядчика.
К разработке проекта победитель должен приступить уже в июле. Участки под сбор отходов были официально выделены много лет назад, но они не оборудованы средствами защиты окружающей среды от продуктов распада отходов. Токсичные вещества загрязняют и землю, и грунтовые воды. Поэтому, после появления в районе нового мусорного полигона, использовать старые свалки запретили.
Ранее поручение о ликвидации свалок дал глава региона Андрей Бочаров, когда посещал район. Их устранение намечено и в Плане первоочередных мероприятий по обеспечению благоприятной окружающей среды в Светлоярском районе на период 2019-2021 годы. 
Также сообщается, что в районе постоянно проводятся рейды по поиску тех, кто нарушает правила обращения с мусором. За прошлый год инспекторы облкомприроды привлекли к административной ответственности 15 нарушителей. Общая сумма штрафов составила 55,5 тысячи рублей. Впрочем, специалисты отмечают - чистота окружающей среды во многом зависит от местных жителей. Именно они могут помочь предотвратить появление стихийных свалок. Подобные свалки не только наносят ущерб экологии, но и являются благодатным местом для возникновения пожаров. Лежащий на них мусор выделяет так называемый свалочный газ в состав которого входит и легковоспламеняющийся метан. В условиях жары это может привести к возгоранию. Тушить груды мусора, без привлечения тяжелой инженерной техники практически невозможно, а гореть залежи отходов могут долго. Так, недавно дым от загоревшийся стихийной свалки в Тракторозаводском районе на много дней окутал сотни домов в СНТ “Мичуринец”. Люди, кто не смог уехать, были вынуждены дышать этим смрадом. Какой вред он нанес их здоровью остается только догадываться.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Всемирно известная после ЧМ-2018 волгоградская мошкара «взяла отпуск»
25.06.2019 11:52
13254 14
Главе Роспотребнадзора в Волгограде внесено представление за укрывательство "левых" ассенизаторов
19.06.2019 13:31
11027 7
Проблемный по экологии поселок Светлый Яр под Волгоградом возьмут в «кольцо»
29.05.2019 13:46
7795 13
Экология
25.06.2019 17:24
Экология 25.06.2019 17:24
5947 7 Обсудить

0
Далее
Экология
25.06.2019 16:41
Экология 25.06.2019 16:41
1822 10 Обсудить

0
Далее
Экология
25.06.2019 11:52
Экология 25.06.2019 11:52
13254 14 Обсудить

0
Далее
Экология
25.06.2019 09:59
Экология 25.06.2019 09:59
531 2 Обсудить

0
Далее
Экология
23.06.2019 15:42
Экология 23.06.2019 15:42
4354 0 Обсудить

0
Далее
Экология
23.06.2019 14:10
Экология 23.06.2019 14:10
1832 0 Обсудить

0
Далее
Экология
21.06.2019 14:54
Экология 21.06.2019 14:54
3201 4 Обсудить

0
Далее
Экология
19.06.2019 13:31
Экология 19.06.2019 13:31
11027 7 Обсудить

0
Далее
Экология
13.06.2019 12:48
Экология 13.06.2019 12:48
7266 1 Обсудить

0
Далее
Экология
10.06.2019 12:22
Экология 10.06.2019 12:22
1860 0 Обсудить

0
Далее
Экология
09.06.2019 14:59
Экология 09.06.2019 14:59
3025 0 Обсудить

0
Далее
Экология
09.06.2019 11:50
Экология 09.06.2019 11:50
1078 0 Обсудить

0
Далее
Экология
07.06.2019 20:12
Экология 07.06.2019 20:12
3865 2 Обсудить

0
Далее
Экология
07.06.2019 16:30
Экология 07.06.2019 16:30
629 4 Обсудить

0
Далее
Экология
07.06.2019 15:23
Экология 07.06.2019 15:23
825 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:43
В проблемном районе под Волгоградом станет на три свалки меньшеСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде сиделка предстанет перед судом за убийство беспомощного инвалидаСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде вода на двух пляжах не прошла проверку РоспотребнадзораСмотреть фотографии
11:18
Жители квартала в Волгограде скидываются на народный ремонт убитой дорогиСмотреть фотографии
11:04
Второй пошел: выдвиженец от КПРФ сдал документы на участие в выборах губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:55
Бизнесмен из Волгоградской области заплатит за стихийные кафешки у трассы "Москва-Астрахань"Смотреть фотографии
10:39
Видеоблогеры ютуба утроили переполох на заседании гордумы в Волгограде Смотреть фотографии
10:20
Волгоградец попал в ДТП на угнанном у друга автомобилеСмотреть фотографии
10:17
Конкурсный июнь в АО «КАУСТИК» завершенСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде старшину осудили за воспитание подчиненного кулакамиСмотреть фотографии
09:56
Водитель-"шахматист" из Астрахани пострадал в ДТП с грузовиком под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:02
В Волгограде пенсионерка за секунду лишилась потолка и газа в квартиреСмотреть фотографии
23:18
В Волгоградской области проверяют обстоятельства травмирования рабочего при взрыве на ТЭЦСмотреть фотографии
20:12
Рабочий пострадал при взрыве в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: Реставраторы «Родины-матери» в Волгограде обещают не пугать новоделом Смотреть фотографииCмотреть видео
17:24
«Валите на здоровье»: в Волгограде нелегальные перевозчики мусора безнаказанно пополняют свалкуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:00
Иномарка превратилась в груду металла после ДТП с автобусом на трассе "Волгоград-Элиста" (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:41
Итальянская саранча нагрянула в три района Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:23
Разорившийся фермер из Волгоградской области выплатил долг работникам после возбуждения уголовного делаСмотреть фотографии
15:55
«Ростелеком» приглашает волгоградцев в кинотеатр под открытым небомСмотреть фотографии
15:25
Под Волгоградом столкнулись рейсовый автобус и легковушка, есть погибшийСмотреть фотографии
14:35
"Мхом обросла": реставраторы "Родины-матери" в Волгограде почистят статую в скафандрах "космонавтов" (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
14:21
Дорожники на мосту через Волжскую ГЭС оказались на краю бездныСмотреть фотографии
14:14
Пожарная каланча в Волгограде побелела ненадолго (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
13:08
В Волгоградском отделении «Союза журналистов» - новый руководительСмотреть фотографии
13:07
VIP-оборона: федеральный инспектор никак не переедет из охваченного ремонтом здания каланчи в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:30
В Волгоградской области военнослужащий утонул по пути в магазинСмотреть фотографии
12:02
Троих ловкачей из Волжского осудили за крупные махинации с кредитамиСмотреть фотографии
11:52
Всемирно известная после ЧМ-2018 волгоградская мошкара «взяла отпуск»Смотреть фотографии
11:35
Коммерсант из Волжского за 4 миллиона долларов отсидит в колонии-поселении 2,5 годаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 