Экология

В Волгограде Роспотребнадзор обвинили в саботаже материалов прокурорской проверки

Экология 21.06.2019 14:54
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21.06.2019 14:54


Бюджеты различных уровней недополучили более 200 тысяч рублей из-за затягивания решений в судах представителями управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, сообщил ИА "Высота 102" Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Максим Макашов.
По его словам, в августе-сентябре прошлого года территориальное управление Роспотребнадзора отказалось исполнять государственные функции и рассматривать материалы дел об административных правонарушениях в отношении ряда хозяйствующих субъектов, поступившие из прокуратуры. Так, в ведомство прокуратурой было направлено 5 дел об административных правонарушениях по захламлению промышленной площадки крупного предприятия. Административные дела были возбуждены по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами).
Однако Роспотребнадзор рассматривать данные материалы не стал. Прокуратура обратилась в суд, который признал действия сотрудников Роспотребнадзора незаконными. Ведомство эти решения обжаловало. В итоге судебная тяжба, которая закончилась не в пользу Роспотребнадзора, продолжалась восемь месяцев. За это время истек срок давности привлечение лиц к установленной законом ответственности. 

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