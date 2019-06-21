



Бывший депутат Волгоградской городской думы Федор Литвиненко, обвиняемый в участии в многомиллионном мошенничестве, проведет под домашним арестом еще три месяца. Об этом ИА “Высота 102 “ рассказали сегодня в пресс-службе Волгоградского областного суда. Решение о продлении меры пресечения до 25 сентября этого года суд принял накануне.

Напомним, по данным следствия бывший народный избранник участвовал в создании преступного сообщества, занимавшегося в Волгоградской области и Астрахани хищением денег у страховых компаний. Для этого устраивались “липовые” аварии. По имеющимся данным, в группе состояли 34 человека. Так они “обули” страховщиков на 84 миллиона рублей.