Расследования 21.06.2019 11:40
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21.06.2019 11:40
Бывший депутат Волгоградской городской думы Федор Литвиненко, обвиняемый в участии в многомиллионном мошенничестве, проведет под домашним арестом еще три месяца. Об этом ИА “Высота 102 “ рассказали сегодня в пресс-службе Волгоградского областного суда. Решение о продлении меры пресечения до 25 сентября этого года суд принял накануне.
Напомним, по данным следствия бывший народный избранник участвовал в создании преступного сообщества, занимавшегося в Волгоградской области и Астрахани хищением денег у страховых компаний. Для этого устраивались “липовые” аварии. По имеющимся данным, в группе состояли 34 человека. Так они “обули” страховщиков на 84 миллиона рублей.
Известно, что на время ареста Литвиненко запрещено без разрешения выходить из дома куда-либо кроме продуктового магазина, аптеки и медучреждений, общаться с фигурантами уголовного дела, пользоваться телефоном и интернетом, кроме связи с родственниками и вызова экстренных служб.
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