В Волгоград вертолетом доставили девочку-подростка с пневмонией и диабетом

Здравоохранение 20.06.2019 19:35
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20.06.2019 19:35
Школьницу, находящуюся в тяжелом состоянии, экстренно доставили сегодня в Волгоград из Палласовки. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, ребенка перевезли в областной центр на вертолете “Ансат”. Врачи диагностировали у нее правостороннюю внебольничную пневмонию, сепсис и нарушение дыхания. Также у нее впервые выявили сахарный диабет. Известно, что накануне ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Ранее девочку лечили в Палласовской центральной районной больнице, теперь за ее жизнь и здоровье борются врачи детской областной больницы.
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