В Волгоград вертолетом доставили девочку-подростка с пневмонией и диабетом





Школьницу, находящуюся в тяжелом состоянии, экстренно доставили сегодня в Волгоград из Палласовки. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, ребенка перевезли в областной центр на вертолете “Ансат”. Врачи диагностировали у нее правостороннюю внебольничную пневмонию, сепсис и нарушение дыхания. Также у нее впервые выявили сахарный диабет. Известно, что накануне ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее девочку лечили в Палласовской центральной районной больнице, теперь за ее жизнь и здоровье борются врачи детской областной больницы.