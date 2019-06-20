Политика 20.06.2019 19:38
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20.06.2019 19:38
Для семей со вторым и третьим ребенком должна быть обеспечена льготная ипотека под 6% годовых. Об этом сегодня в ходе «Прямой линии» напомнил президент России Владимир Путин, сообщает ИА «Высота 102». Депутат Госдумы от Волгоградской области, член комитета по вопросам, семьи, женщин и детей Анна Кувычко, комментируя инициативу, отметила, что на сегодняшний день из федерального бюджета не выделен достаточный объем средств на компенсацию ставок банкам. «Но проблема уже решается усилиями двух сторон — Министерством финансов и АО "ДОМ.РФ", который является единым институтом развития в жилищной политике. Уверена, эта проблема, поднятая на высшем государственном уровне, будет решена, и семьи получат реальную льготную ипотеку», - отметила Кувычко.
Что касается других инструментов помощи семьям, то на этой неделе депутаты Государственной думы приняли законопроект о предоставлении родителям, имеющим трёх и более детей, мер господдержки в размере до 450 тысяч рублей для погашения выданных им ипотечных жилищных кредитов. Право на них имеет мать или отец, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий ребенок или последующие дети, и которые являются заемщиками по ипотеке.
Фото: kremlin.ru
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