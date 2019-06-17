В Волгограде рухнувшее дерево задело четыре машины

Происшествия 17.06.2019 08:50
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17.06.2019 08:50
Сегодня утром в Волгограде рухнуло дерево около общежития ВолГТУ на ул. Рокоссовского, 50. Об этом сообщили ИА «Высота 102» очевидцы. По предварительным данным, дерево задело четыре припаркованных автомобиля и оборвало провода. Накануне, напомним, в Волгограде прошел сильный ливень, который сопровождался порывами ветра.
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