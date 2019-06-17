Происшествия

В Волгограде рухнувшее дерево задело четыре машины

Происшествия 17.06.2019 08:50
1082 1
17.06.2019 08:50


Сегодня утром в Волгограде рухнуло дерево около общежития ВолГТУ на ул. Рокоссовского, 50. Об этом сообщили ИА «Высота 102» очевидцы. По предварительным данным, дерево задело четыре припаркованных автомобиля и оборвало провода. Накануне, напомним, в Волгограде прошел сильный ливень, который сопровождался порывами ветра. 


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгограде накрыли порностудию (ВИДЕО)
07.06.2019 11:24
29042 14
У гипермаркета в Волгограде пожилую женщину переехали грузовик и легковушка
12.06.2019 11:15
26932 0
В Волгограде коровы сделали работу за управляющую компанию (ВИДЕО)
26.05.2019 09:54
17700 24
Происшествия
16.06.2019 18:31
Происшествия 16.06.2019 18:31
3146 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.06.2019 13:04
Происшествия 16.06.2019 13:04
1449 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.06.2019 10:00
Происшествия 16.06.2019 10:00
1009 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.06.2019 09:47
Происшествия 16.06.2019 09:47
676 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.06.2019 07:45
Происшествия 16.06.2019 07:45
1325 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.06.2019 15:00
Происшествия 15.06.2019 15:00
4492 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.06.2019 10:57
Происшествия 15.06.2019 10:57
756 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.06.2019 09:43
Происшествия 15.06.2019 09:43
2055 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.06.2019 18:52
Происшествия 14.06.2019 18:52
2940 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.06.2019 17:30
Происшествия 14.06.2019 17:30
1588 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.06.2019 17:05
Происшествия 14.06.2019 17:05
1489 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.06.2019 12:00
Происшествия 14.06.2019 12:00
2057 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.06.2019 11:37
Происшествия 14.06.2019 11:37
8918 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.06.2019 11:27
Происшествия 14.06.2019 11:27
913 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.06.2019 11:05
Происшествия 14.06.2019 11:05
9300 10 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

10:26
В Волгограде задержали ограбившего пенсионерку продавца газоанализаторов
10:24
В Волгограде Нулевую Продольную расчистили от песка после воскресного ливня
10:10
Волгоградские единороссы присмотрели замену эффектной блондинкеСмотреть фотографии
08:50
В Волгограде рухнувшее дерево задело четыре машиныСмотреть фотографии
08:45
В Волгограде фуры пустили на "Красный Октябрь"Смотреть фотографии
21:10
Склон у "Волгоград Арены" не устоял под очередным ударом стихии (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:19
В мэрии Волгограда объяснили причины потопа на Нулевой продольнойСмотреть фотографии
18:42
В Волгограде на пикет вышли «желтые жилеты»Смотреть фотографии
18:31
Под Волгоградом из-за грозы без света остался поселокСмотреть фотографии
18:05
«На остановке как в духовке»: утомленным солнцем волгоградцам не хватает тени Смотреть фотографииCмотреть видео
17:59
В Волгограде Нулевую продольную эпично затопило после летнего дождяСмотреть фотографии
16:17
«Неосновательно обогатились»: суд поставил точку в темной истории со светом на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
15:22
Для губернатора Волгоградской области купят полевой «шатер»Смотреть фотографии
14:10
Медик как призвание: необычные книги о профессионалахСмотреть фотографии
13:04
Житель Волгоградской области нашел "эхо войны" на огородеСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде задержали интернет-покупателя фальшивых рублейСмотреть фотографии
10:00
На трассе "Москва-Волгоград" столкнулись две легковушки и "КамАЗ", есть пострадавшиеСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде грузовик подмял легковушку, пострадала пенсионеркаСмотреть фотографии
07:53
В Волгограде осудили сбежавшего с военного полигона дезертираСмотреть фотографии
07:45
В Волгограде мотоциклист впал в кому после ДТП
05:29
Более 140 кв. метров занимает детская песочница в жилом районе «Новый свет»Смотреть фотографии
21:31
Пропавшая в Волгограде школьница четыре дня гуляла по торговым центрамСмотреть фотографии
17:05
В Волгограде у заказчика благоустройства парка народной дипломатии закончились деньгиСмотреть фотографии
15:00
В Волгоградской области ребёнок разбился, играя на горкеСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде коммунисты проводят безальтернативные выборы кандидата в губернаторыСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде двое пострадавших от упавшего дерева взыскали ущерб с мэрииСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде на одной улице сгорели две легковушкиСмотреть фотографии
08:16
Жители Волгограда возмутились «халтурным» ремонтом в исполнении недоступной УКСмотреть фотографии
20:11
«Высота 102»ТВ: В степях Волгоградской области потомок поволжских немцев взрастил дивный сад Смотреть фотографииCмотреть видео
18:52
В Волгограде перевернулся автомобиль, пострадали ребенок и женщинаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 