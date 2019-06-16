Волгоградка упала с балкона, выйдя “проветриться” после застолья

Совместное застолье с сожителем закончилось для жительницы Центрального района Волгограда на больничной койке. Об этом ИА “Высота 102” стало известно из достоверных источников. ЧП случилось минувшей ночью в доме №20 по улице Советской. По предварительным данным, 45-летняя женщина и ее сожитель устроили совместное застолье. Выпивать они начали с четырех часов дня и “гуляли” до ночи. Когда мужчина уснул, волгоградка вышла на балкон на втором этаже подышать воздухом. Там она зачем-то попыталась перелезть через ограждение. Это увидели очевидцы, но остановить женщину не успели - она сорвалась вниз. В результате падения, женщина получила серьезные травмы. Пострадавшую госпитализировали, врачи характеризуют ее состояние как тяжелое.



