Волгоградка упала с балкона, выйдя “проветриться” после застолья

Главное
Происшествия 16.06.2019 11:54
761 0
16.06.2019 11:54
Совместное застолье с сожителем закончилось для жительницы Центрального района Волгограда на больничной койке. Об этом ИА “Высота 102” стало известно из достоверных источников. ЧП случилось минувшей ночью в доме №20 по улице Советской. По предварительным данным, 45-летняя женщина и ее сожитель устроили совместное застолье. Выпивать они начали с четырех часов дня и “гуляли” до ночи. Когда мужчина уснул, волгоградка вышла на балкон на втором этаже подышать воздухом. Там она зачем-то попыталась перелезть через ограждение. Это увидели очевидцы, но остановить женщину не успели - она сорвалась вниз. В результате падения, женщина получила серьезные травмы. Пострадавшую госпитализировали, врачи характеризуют ее состояние как тяжелое.
Реклама
Популярное по теме
07.06.2019 11:24
28958 14
12.06.2019 11:15
26747 0
26.05.2019 09:54
17666 24
На трассе "Москва-Волгоград" столкнулись две легковушки и "КамАЗ", есть пострадавшие16.06.2019 10:00
Происшествия 16.06.2019 10:00
482 0 Обсудить
В Волгограде грузовик подмял легковушку, пострадала пенсионерка16.06.2019 09:47
Происшествия 16.06.2019 09:47
293 0 Обсудить
В Волгограде мотоциклист впал в кому после ДТП16.06.2019 07:45
Происшествия 16.06.2019 07:45
864 0 Обсудить
В Волгоградской области ребёнок разбился, играя на горке15.06.2019 15:00
Происшествия 15.06.2019 15:00
3471 0 Обсудить
Подросток-велосипедист пострадал в ДТП в Волгоградской области15.06.2019 10:57
Происшествия 15.06.2019 10:57
689 0 Обсудить
В Волгограде на одной улице сгорели две легковушки15.06.2019 09:43
Происшествия 15.06.2019 09:43
1776 0 Обсудить
В Волгограде перевернулся автомобиль, пострадали ребенок и женщина14.06.2019 18:52
Происшествия 14.06.2019 18:52
2782 3 Обсудить
В Волгограде двое детей пострадали в ДТП из-за пьяной матери14.06.2019 17:30
Происшествия 14.06.2019 17:30
1462 3 Обсудить
Жители Махачкалы пострадали в ДТП с автобусом на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград"14.06.2019 17:05
Происшествия 14.06.2019 17:05
1422 1 Обсудить
В Волгограде угнали битую "Оку" с багажником на крыше14.06.2019 12:00
Происшествия 14.06.2019 12:00
2005 4 Обсудить
Пожилая волгоградка лишилась сбережений из-за цветка14.06.2019 11:37
Происшествия 14.06.2019 11:37
8749 3 Обсудить
В Волгограде пьяный мотоциклист на спортбайке врезался в трактор14.06.2019 11:27
Происшествия 14.06.2019 11:27
861 3 Обсудить
В Волжском нашли тело пропавшего купальщика с пентаграммой на руке14.06.2019 11:05
Происшествия 14.06.2019 11:05
9178 10 Обсудить
Предпенсионер печатал и сбывал поддельные деньги в Волгоградской и Воронежской областях14.06.2019 09:08
Происшествия 14.06.2019 09:08
3527 5 Обсудить
В Волжском ищут пропавшего купальщика с пентаграммой на руке13.06.2019 10:54
Происшествия 13.06.2019 10:54
3126 1 Обсудить
Реклама