«Неосновательно обогатились»: суд поставил точку в темной истории со светом на набережной Волгограда
Расследования 16.06.2019 16:17
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16.06.2019 16:17
Московская компания вернет в бюджет Волгограда около 9 миллионов рублей, полученных в качестве неосновательного обогащения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, деньги от АО «Трест Гидромонтаж» потребовало МКУ Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда. В муниципальном учреждении «вдруг» выяснили, что при установке освещения на набережной подрядчик завысил стоимость светильников на 9 миллионов рублей. Так, светильники подрядчик оценил в 15 миллионов рублей, тогда как реальная цена оборудования составляла всего 6 миллионов рублей. Тем не менее заказчик – муниципальное учреждение – подписал акты выполненных работ и «не заметил» обмана. Первыми подняли тревогу аудиторы КСП Волгоградской области. Проверяя расходование средств на мероприятия по подготовке Волгограда к ЧМ-2018, они установили этот нелицеприятный факт и вынесли представление МКУ Служба единого заказчика-застройщика. ИА "Высота 102" сообщало об этом в материале "Темное дело": от освещения набережной пострадал бюджет Волгограда". Однако первоначальная реакция руководства муниципального учреждения оказалась странной – был подан иск в арбитражный суд Волгоградской области к КСП с требованием признать незаконным это предписание. Потом, правда, в учреждении «одумались» и подали иск уже к подрядчику – московской фирме.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Впрочем, за скобками этого дела оказались действия должностных лиц, которые подмахнули свои подписи под завышенными суммами и не попытались предотвратить необоснованные бюджетные траты.
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