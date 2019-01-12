Расследования

«Темное дело»: от освещения набережной пострадал бюджет Волгограда

Расследования 12.01.2019 10:32
8142 0
12.01.2019 10:32


Бюджету Волгограда нанесен ущерб – так оценили аудиторы КСП Волгоградской области манипуляции с закупкой светильников для освещения Набережной имени 62-ой Армии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт проверки контрольно-счетной палаты выполнения программы подготовки объектов к ЧМ-2018, в перечень которых входила и Набережная имени 62-ой Армии,  для наружного освещения в 2017 году  были закуплены светильники на общую сумму 15,2 миллионов рублей. Исполнитель заключенного контракта с МКУ «Служба единого заказчика застройщика» администрации Волгограда  - АО «Трест Гидромонтаж» - закупило это оборудование по ценам, установленным на основании коммерческого предложения ООО «Управляющая компания Аркли». Причем коммерческое предложение было получено позже, чем результат о проверке достоверности сметной стоимости  - в день подписания акта выполненных работ по их монтажу. Любопытно, что основным видом деятельности ООО «Управляющая компания Аркли» является «денежное посредничество». А ИНН и адрес регистрации полностью совпадали с реквизитами коммерческого предложения. 
Но самое интересное заключается в другом. Светильники Гарда и Q-Line, а именно их использовали  при благоустройстве набережной, были произведены в ООО «Светотехническое производство Сарос» в Санкт-Петербурге. И были поставлены  АО «Трест Гидромонтаж» по цене всего в 6,1 (!) миллион рублей. Но  в результате включения в смету  стоимости светильников на основании коммерческого предложения ООО «Управляющая компания Аркли», при наличии заключенного с ООО «СП Сарос» договора на поставку данного оборудования на 6,1 млн. руб., подрядчик завысил стоимость материалов на 9 миллионов рублей. Именно в этом аудиторы КСП Волгоградской области усмотрели  признаки нанесения ущерба в указанной сумме бюджету. 
К слову, ревизоры не досчитались и пяти светильников Q-Line на нижней эстакаде набережной. Так, контрактом была предусмотрена установка  325 светоточек Q-Line. Однако выяснилось, что 5 светильников не относились к этому виду, а имели «неизвестную модификацию». Эта «странность» обошлась бюджету еще в 170 тысяч рублей, которые необоснованно были выплачены подрядчику. 

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