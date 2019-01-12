«Темное дело»: от освещения набережной пострадал бюджет Волгограда

Расследования 12.01.2019 10:32
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12.01.2019 10:32
Бюджету Волгограда нанесен ущерб – так оценили аудиторы КСП Волгоградской области манипуляции с закупкой светильников для освещения Набережной имени 62-ой Армии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт проверки контрольно-счетной палаты выполнения программы подготовки объектов к ЧМ-2018, в перечень которых входила и Набережная имени 62-ой Армии, для наружного освещения в 2017 году были закуплены светильники на общую сумму 15,2 миллионов рублей. Исполнитель заключенного контракта с МКУ «Служба единого заказчика застройщика» администрации Волгограда - АО «Трест Гидромонтаж» - закупило это оборудование по ценам, установленным на основании коммерческого предложения ООО «Управляющая компания Аркли». Причем коммерческое предложение было получено позже, чем результат о проверке достоверности сметной стоимости - в день подписания акта выполненных работ по их монтажу. Любопытно, что основным видом деятельности ООО «Управляющая компания Аркли» является «денежное посредничество». А ИНН и адрес регистрации полностью совпадали с реквизитами коммерческого предложения.
Но самое интересное заключается в другом. Светильники Гарда и Q-Line, а именно их использовали при благоустройстве набережной, были произведены в ООО «Светотехническое производство Сарос» в Санкт-Петербурге. И были поставлены АО «Трест Гидромонтаж» по цене всего в 6,1 (!) миллион рублей. Но в результате включения в смету стоимости светильников на основании коммерческого предложения ООО «Управляющая компания Аркли», при наличии заключенного с ООО «СП Сарос» договора на поставку данного оборудования на 6,1 млн. руб., подрядчик завысил стоимость материалов на 9 миллионов рублей. Именно в этом аудиторы КСП Волгоградской области усмотрели признаки нанесения ущерба в указанной сумме бюджету.
К слову, ревизоры не досчитались и пяти светильников Q-Line на нижней эстакаде набережной. Так, контрактом была предусмотрена установка 325 светоточек Q-Line. Однако выяснилось, что 5 светильников не относились к этому виду, а имели «неизвестную модификацию». Эта «странность» обошлась бюджету еще в 170 тысяч рублей, которые необоснованно были выплачены подрядчику.
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