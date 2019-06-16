Здравоохранение

«Кто стучится в дом ко мне»?: медики из глубинки Волгоградской области принимают поздравления

Здравоохранение 16.06.2019 09:00
8943 0
16.06.2019 09:00



В преддверии Дня медицинского работника сельских медиков из Камышинского района ожидали приятные сюрпризы. В гости к медсестрам, фельдшерам с благодарственными письмами и подарками приехала депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко. Чем живут учреждения здравоохранения на селе, за что болит душа у медиков и не жалеют ли они о выборе профессии – в сюжете ИА «Высота 102».



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