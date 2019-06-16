На грани фантастики: медицина Волгоградской области устремилась в будущее











Накануне профессионального праздника ИА «Высота 102» побеседовало с заместителем губернатора Волгоградской области Владимиром Шкариным. Он поздравил коллег и рассказал о том, что ждет региональную систему здравоохранения в обозримом будущем. Однако речь шла не только о «космических» планах, но и о реальном положении дел. Подробности - в видеоматериале ИА «Высота 102».

Очередной День медика сфера здравоохранения Волгоградской области встречает на подъеме. Регион планомерно реализует свою собственную уникальную программу создания единой системы оказания медпомощи населению, поддержанную на уровне федерального центра. На сегодняшний день в области 128 больниц. В них трудятся 9 тысяч врачей и более 20 тысяч медработников среднего звена.