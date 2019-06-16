Здравоохранение

На грани фантастики: медицина Волгоградской области устремилась в будущее

Здравоохранение 16.06.2019 05:27
5803 0
16.06.2019 05:27



Очередной День медика сфера здравоохранения Волгоградской области встречает на подъеме. Регион планомерно реализует свою собственную уникальную программу создания единой системы оказания медпомощи населению, поддержанную на уровне федерального центра. На сегодняшний день в области 128 больниц. В них трудятся 9 тысяч врачей и более 20 тысяч медработников среднего звена. 

Накануне профессионального праздника ИА «Высота 102» побеседовало с заместителем губернатора Волгоградской области Владимиром Шкариным. Он поздравил коллег и рассказал о том, что ждет региональную систему здравоохранения в обозримом будущем. Однако речь шла не только о «космических» планах, но и о реальном положении дел. Подробности - в видеоматериале ИА «Высота 102».

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Медикам Волгоградской области пообещали рост зарплат в 2020 году
10.06.2019 17:51
12591 11
«Вдох глубокий руки шире»: врачи волгоградской больницы зарядились бодростью перед работой
30.05.2019 11:58
10173 15
На грани фантастики: медицина Волгоградской области устремилась в будущее
16.06.2019 05:27
5804 0
Здравоохранение
16.06.2019 09:00
Здравоохранение 16.06.2019 09:00
545 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
10.06.2019 17:51
Здравоохранение 10.06.2019 17:51
12591 11 Обсудить

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
10.06.2019 09:03
Здравоохранение 10.06.2019 09:03
1265 4 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
09.06.2019 19:27
Здравоохранение 09.06.2019 19:27
4651 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
07.06.2019 15:55
Здравоохранение 07.06.2019 15:55
1780 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
07.06.2019 09:43
Здравоохранение 07.06.2019 09:43
18543 2 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
04.06.2019 08:55
Здравоохранение 04.06.2019 08:55
5077 3 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
31.05.2019 14:13
Здравоохранение 31.05.2019 14:13
3253 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
31.05.2019 12:09
Здравоохранение 31.05.2019 12:09
5989 7 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
30.05.2019 11:58
Здравоохранение 30.05.2019 11:58
10173 15 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
21.05.2019 13:17
Здравоохранение 21.05.2019 13:17
8617 9 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
20.05.2019 17:59
Здравоохранение 20.05.2019 17:59
3585 1 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
18.05.2019 09:44
Здравоохранение 18.05.2019 09:44
2384 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
14.05.2019 12:46
Здравоохранение 14.05.2019 12:46
4789 14 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
14.05.2019 10:18
Здравоохранение 14.05.2019 10:18
2845 6 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

09:00
«Кто стучится в дом ко мне»?: медики из глубинки Волгоградской области принимают поздравленияСмотреть фотографииCмотреть видео
07:53
В Волгограде осудили сбежавшего с военного полигона дезертираСмотреть фотографии
07:45
В Волгограде мотоциклист впал в кому после ДТП
05:29
Более 140 кв. метров занимает детская песочница в жилом районе «Новый свет»Смотреть фотографии
05:27
На грани фантастики: медицина Волгоградской области устремилась в будущееСмотреть фотографииCмотреть видео
21:31
Пропавшая в Волгограде школьница четыре дня гуляла по торговым центрамСмотреть фотографии
17:57
Первого секретаря Волжского горкома КПРФ "прокатили" с выборами в облдуму
17:05
В Волгограде у заказчика благоустройства парка народной дипломатии закончились деньгиСмотреть фотографии
15:00
В Волгоградской области ребёнок разбился, играя на горкеСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде коммунисты проводят безальтернативные выборы кандидата в губернаторыСмотреть фотографии
13:12
Регоператора обязали вывозить отходы из глубинки Волгоградской области и зимой, и летомСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде двое пострадавших от упавшего дерева взыскали ущерб с мэрииСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде на одной улице сгорели две легковушкиСмотреть фотографии
08:16
Жители Волгограда возмутились «халтурным» ремонтом в исполнении недоступной УКСмотреть фотографии
21:11
«Кина не будет»: ЛДПР заранее «сливает» выборы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:11
«Высота 102»ТВ: В степях Волгоградской области потомок поволжских немцев взрастил дивный сад Смотреть фотографииCмотреть видео
18:52
В Волгограде перевернулся автомобиль, пострадали ребенок и женщинаСмотреть фотографии
18:06
Приговор вынесен: в Волгограде разбирают фонтан-«убийцу»Смотреть фотографии
17:35
Мощь современного оружия продемонстрируют на военном полигоне под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:30
В Волгограде двое детей пострадали в ДТП из-за пьяной материСмотреть фотографии
17:05
Жители Махачкалы пострадали в ДТП с автобусом на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград"Смотреть фотографии
16:56
В Волгограде на месте киоска зацвели розыСмотреть фотографии
16:48
В Волгограде раскрыли тайну исчезновения новых остановокСмотреть фотографии
16:29
В Волгоградской области руководство элеватора наказали за отказ инвалиду в приеме на работуСмотреть фотографии
15:56
Мэр Волжского нашел нового зама среди депутатовСмотреть фотографии
15:49
Волгоградские предприниматели верят в лучшееСмотреть фотографии
15:06
В Городище Волгоградской области осужденная главбух-мошенница вернет похищенное в кассу МБУСмотреть фотографии
14:53
В Волгограде требуют признать аварийным дом с рухнувшим потолкомСмотреть фотографии
13:36
В Волгограде УК наказали рублем за протекающие крышиСмотреть фотографии
12:05
Yota вернёт деньги за покупки через приложениеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 