Расследования

В Волгоградской области бухгалтера СНТ судят за присвоение взносов дачников

Расследования 13.06.2019 11:43
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13.06.2019 11:43


Бухгалтер одного из СНТ Среднеахтубинского района обвиняется в присвоении крупной суммы. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в конце 2016 года в полицию стали обращаться садоводы с жалобами на то, что несмотря на регулярно собираемые деньги, благоустройство в СНТ не ведется. Правоохранители проверили работу садового товарищества и выяснили, что с февраля по декабрь 2016 года бухгалтером в СНТ работал 35-летний волгоградец. По данным следствия, он присвоил за тот год около 370 тысяч рублей. Это были деньги, которые садоводы платили в качестве взносов. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ “Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере”. Бывший бухгалтер свою вину признал и вернул присвоенные деньги. Сейчас дело рассматривается в Среднеахтубинском районном суде.
Садоводы отправили начальнику регионального главка МВД письмо с просьбой поблагодарить сотрудников МВД России по Среднеахтубинскому району, которые раскрыли преступление: старшего оперуполномоченного отделения ЭБ и ПК капитана полиции  Александра Кирсанова и следователя следственного отдела Эльвида Давидова.  

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