



С 1 июля текущего года обязанность применять онлайн-кассы наступит для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги населению. Как сообщил ИА "Высота 102" начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Волгоградской области Александр Егоров, на решение вопросов по регистрации ККТ остались считанные дни.

В соответствии с действующим законодательством срок рассмотрения заявлений о регистрации ККТ составляет 10 рабочих дней, поэтому заявления о регистрации кассовых аппаратов необходимо подать в налоговый орган не позднее 14 июня текущего года. Зарегистрировать ККТ можно и через интернет, в личном кабинете на сайте налоговой службы. Новая "волна" затронет организации, оказывающие услуги населению, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю, и не имеющих работников, с которыми заключены трудовые договора.

Все остальные категории налогоплательщиков, осуществляющие торговлю, уже перешли на новый порядок ККТ по итогам проведения первых двух этапов реформы в 2017 и 2018 году.

Федеральный закон, предусматривающий новый порядок применения контрольно-кассовой техники, вступил в силу 15 июля 2016 года. Сейчас уже более 1 миллиона налогоплательщиков в России применяют онлайн-ККТ.



