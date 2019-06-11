Экономика 11.06.2019 13:24
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11.06.2019 13:24
С 1 июля текущего года обязанность применять онлайн-кассы наступит для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги населению. Как сообщил ИА "Высота 102" начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Волгоградской области Александр Егоров, на решение вопросов по регистрации ККТ остались считанные дни.
В соответствии с действующим законодательством срок рассмотрения заявлений о регистрации ККТ составляет 10 рабочих дней, поэтому заявления о регистрации кассовых аппаратов необходимо подать в налоговый орган не позднее 14 июня текущего года. Зарегистрировать ККТ можно и через интернет, в личном кабинете на сайте налоговой службы. Новая "волна" затронет организации, оказывающие услуги населению, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю, и не имеющих работников, с которыми заключены трудовые договора.
Все остальные категории налогоплательщиков, осуществляющие торговлю, уже перешли на новый порядок ККТ по итогам проведения первых двух этапов реформы в 2017 и 2018 году.
Федеральный закон, предусматривающий новый порядок применения контрольно-кассовой техники, вступил в силу 15 июля 2016 года. Сейчас уже более 1 миллиона налогоплательщиков в России применяют онлайн-ККТ.
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