



Сыворотка с соком в пакетах, так полюбившаяся покупателям, представлена в новой упаковке. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в АО «Молсыркомбинат-Волжский». На сегодня в новой упаковке представлено два вкуса cыворотки с соком: «Грейпфрут-Малина» и «Апельсин-Манго».

Новая упаковка напитка картонная, экологичная, она отличается удобством — ее легко и просто открывать и закрывать. Ее производитель — «Элопак» (Голландия. Прим. ред.)— мировой лидер в производстве упаковки для молочных продуктов. Непосредственно перед розливом сыворотки с соком картонная упаковка обрабатывается ультрафиолетом. Фасовка производится на новой итальянской линии фирмы «ГАЛДИ».

Специалисты АО «Молсыркомбинат-Волжский» кропотливо и вдумчиво подошли к формированию современного дизайна упаковки напитков. Общим стилеобразующим элементом линейки «Сыворотка+Сок» стали фрукты. И не случайно. За счёт визуального образа фруктов и ягод удалось передать ощущение натуральности напитка. Упаковка сывороточных напитков в результате стала выглядеть ярко и стильно.

Также в новом дизайне сделан акцент на информативности: указан уникальный состав продукта, пищевая и энергетическая ценность. Это, как известно, особенно важно для фанатов ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ И ОБРАЗА ЖИЗНИ.

У продукта, по-прежнему, особенный вкус, и неизменно высокое, стабильное качество. Коммерческий директор АО «Молсыркомбинат-Волжский» считает, что сывороточные напитки с соком в новой упаковке приятно порадуют потребителей.

Сывороточные сокосодержащие напитки приготовлены на основе двух полезных натуральных составляющих: молочной творожной сыворотки и фруктовых соков. В них содержится много полезных веществ из молока. «Сыворотка+Сок» хорошо утоляет жажду.





Справка: АО «Молсыркомбинат-Волжский» был основан в мае 1955 года. На предприятии работает более 400 человек. Продукция под торговыми марками «Волжаночка», «Выбери здоровье», «Новая команда» представлена во всех магазинах города и за его пределами.

Фото предоставлено АО «Молсыркомбинат-Волжский».



