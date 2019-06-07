Сбербанк заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с инвестиционной корпорацией AEON





Сбербанк в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с инвестиционной корпорацией AEON. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, документ подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Председатель Совета директоров AEON Corporation Роман Троценко.

Соглашение будет способствовать развитию всестороннего диалога в рамках проекта по созданию одного из крупнейших комплексов по производству метанола в РФ мощностью не менее 1 млн тонн в год на базе площадки ВОАО «Химпром» в Волгограде (в 2012 г. «Химпром» был официально объявлен банкротом). Проект реализуется корпорацией AEON в партнерстве с компанией GTM ONE.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: «Сбербанк и AEON связывают длительная история сотрудничества, а также схожие взгляды на миссию и ценности наших компаний в современном мире. Данный проект имеет важное социальное и экономическое значение для Волгоградской области, так как будет способствовать не только восстановлению деятельности крупного производственного актива, пришедшего в упадок, но и позволит расширить и диверсифицировать его потенциал. Высокий профессионализм менеджмента и имеющийся опыт в решении сложных задач вселяют в нас уверенность в способности компании AEON реализовать этот проект».

Роман Троценко, Председатель Совета директоров AEON: «Строительство завода по производству метанола является первым этапом нашей стратегии по созданию многопрофильного химического кластера в Волгоградской области. Весь проект предполагает строительство современного производственного комплекса мирового масштаба, продукция которого будет востребована на мировых рынках. Для его реализации потребуются инновационные технологии и нестандартные компетенции. Здесь может оказаться весьма важной поддержка Сбербанка не только с точки зрения традиционных банковских сервисов, но и в рамках продуктов и цифровых решений экосистемы банка».





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