



Активисты проекта "Народный контроль" партии "Единая Россия" сегодня проверили на безопасность детские игровые площадки во дворах Центрального района Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". В рейде приняла участие федеральный координатор проекта, депутат Государственной думы Анна Кувычко, а также представители районной администрации, управляющей компании и местные жители. Народные контролеры осмотрели дворы на улице Невской у многоквартирных домов №12а, 18 и 18а. Больше всего замечаний у проверяющих возникло к детской площадке, расположенной у дома №18. Торчащие из земли обрезки труб, упирающаяся в камни горка, урны без дна, и странный объект под названием "розочка", который оставили после себя коммунальщики, народные контролеры не оставили без внимания. Местные жители рассказали, какой бы хотели видеть эту территорию, высказали свои пожелания представителям УК и районной администрации. Состояние детской площадки у дома №18а особых вопросов не вызвало, за исключением одной ржавой металлической фигуры в виде цветов. И здесь народные контролеры отметили, что этот странный объект, который еще и опасен, нужно обязательно демонтировать. "А вообще тут хорошо, как в парке!", - заключили проверяющие. Привлекла внимание народных контролеров и старая спортивная площадка, расположенная почти на границе двух дворов. Заниматься спортом здесь, конечно, можно, но осторожно, чтобы не напороться на металлические пеньки от труб.

"Мы для себя взяли на карандаш некоторые недостатки. Необходимо будет срезать аварийные конструкции, убрать те малые формы, которые уже не соответствуют никаким требованиям и представляют опасность для наших детей. Конечно, придется работать с освещением, благоустройством в целом. Мною будут направлены соответствующие депутатские запросы", - рассказала по итогам рейда Анна Кувычко.