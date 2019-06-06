«Ростелеком» привлечет студентов к борьбе с кибермошенниками

Телеком 06.06.2019 14:38
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06.06.2019 14:38
«Ростелеком» выступит одним из партнеров-работодателей проекта «Профстажировки 2.0» платформы «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта. Как сообщили иА «Высота 102» в пресс-службе компании, «Ростелеком» предложит студентам для решения актуальные кейсы, посвященные, в том числе, борьбе с разными видами интернет-мошенничества.
Платформа будет запущена до конца июня, студенты смогут начать выполнять кейсы уже в сентябре.
«Кейсы «Ростелекома» и дочерних компаний (всего у нас работает около 130 тысяч сотрудников) посвящены злободневной теме — обеспечению безопасности в сети. Например, созданию безопасной среды социальных сетей и противодействию фишингу – интернет-мошенничеству для получения доступа к логинам и паролям пользователей, – отметил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. – Мы также предлагаем разработать методы борьбы с угрозами из мира «интернета вещей» и кибербуллингом – интернет-травлей. Мы рады участвовать в таком масштабном проекте и видим в нем огромный потенциал».
В числе партнеров проекта – ведущие федеральные и региональные компании. Их кейсы охватывают все виды экономической деятельности и направления подготовки. Всего подготовлено уже более 600 кейсов.
«Перед тем, как запустить проект в новом формате, мы собрали пожелания от студентов, работодателей и представителей вузов со всей страны. Новая платформа даст возможность студентам взаимодействовать с работодателями напрямую и получать от них практико-ориентированные задания – кейсы, –рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров. – Такая коммуникация поможет будущим специалистам готовить дипломные и курсовые работы не для галочки, а «по заказу» компаний, которые в будущем могут пригласить молодого человека на стажировку или работу».
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействию по проекту «Профстажировки 2.0» между автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» и ПАО «Ростелеком» подписано на площадке XXIII Петербургского международного экономического форума.
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