Волгоградцы отправились на экономический форум в Санкт-Петербург

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и его заместитель Владимир Шкарин сегодня вылетели в северную столицу, где завтра начнет работу Петербургский международный экономический форум. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, руководители администрации проведут встречу с рядом инвесторов на предмет сотрудничества в различных сферах экономики. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За прошедшие двадцать лет форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.



