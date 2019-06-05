Волгоградцы отправились на экономический форум в Санкт-Петербург

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Экономика 05.06.2019 18:23
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05.06.2019 18:23
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и его заместитель Владимир Шкарин сегодня вылетели в северную столицу, где завтра начнет работу Петербургский международный экономический форум. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, руководители администрации проведут встречу с рядом инвесторов на предмет сотрудничества в различных сферах экономики. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За прошедшие двадцать лет форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
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