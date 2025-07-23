Общество

Под Волгоградом найдут замену умершему главе поселения

Общество 23.07.2025 06:55
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23.07.2025 06:55


В Камышинском районе пройдут досрочные выборы главы Воднобуерачного сельского поселения. 21 июля Воднобуерачный сельский Совет назначил досрочные выборы  на единый день голосования 2025 года. 

При этом, как пояснили в волгоградском облизбиркоме, отдельные избирательные действия будут сокращены на одну треть. Речь идет о сроках регистрации кандидатов и других необходимых этапах выборной кампании. 

Напомним, глава Воднобуерачного сельского поселения скоропостижно скончался 10 июня 2025 года. Ивану Куленкову было 46 лет. Он руководил органом местного самоуправления 16 лет. 

Фото V102.RU (архив)

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