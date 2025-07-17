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В условиях аномальной жары надежность работы электросетей под контролем энергетиков

Главное 17.07.2025 09:21
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17.07.2025 09:21


Жара, установившаяся на Юге России, означает не только заполненные пляжи у водоемов и дефицит кондиционеров в магазинах, но и повышенную нагрузку на энергетическую систему. О том, как погодные факторы влияют на работу генерирующих электричество и передающих его предприятий и почему лето – горячая во всех смыслах пора для энергетиков, рассказали ИА «Высота 102» в волгоградской сетевой компании «Волгоградоблэлектро».
По данным энергокомпании, летнее время – период активных работ по программе капитального и текущего ремонта, мероприятий инвестиционной программы по строительству и реконструкции электросетей. Несмотря на высокую температуру, установившуюся в регионе, основная часть мероприятий уже выполнена, к середине лета планируется выйти на показатель более 40% от плана.
 – В целом по региону у нас нагрузка на электросети около 200 мегаватт в настоящий момент. В межсезонье эта нагрузка в 2,5 раза ниже, то есть меньше 100 мегаватт. И такой уровень дополнительной нагрузки обеспечивается тем, что оборудование своевременно обслуживается, капитальные ремонты и реконструкции сетей проводятся. И у нас имеется запас прочности по пропускной способности, – рассказал главный инженер энергокомпании Сергей Зубенко.
Пока волгоградцы ждут, когда зной спадет, а температуры вернутся к комфортным значениям, работы на энергосетях региона не останавливаются. До конца года на территории 141 населенного пункта Волгоградской области будет отремонтировано 121 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, более 220 километров воздушных и кабельных линий. Также специалисты построят и модернизируют 59 километров линий электропередачи и 62 комплектных трансформаторных подстанции. По словам энергетиков, задачи выполняются в срок и с минимальными отключениями электроэнергии.
– Все мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения, сокращение времени на устранение аварийных ситуаций. Упор делается, в первую очередь, на качество выполняемых работ с применением современного оборудования. Технические решения направлены на снижение потерь и аварийности в сетях: неизолированный провод заменяется на самонесущий изолированный, деревянные опоры – на железобетонные. В парках и на территориях детских площадок воздушные линии электропередачи меняются на кабельные. И жара этим работам не помеха, – подчеркнули в пресс-службе энергокомпании.

В горячий сезон для жителей отдаленных городов, сел и хуторов обновление сетей с учетом возрастающего уровня энергопотребления действия энергетиков по улучшению энергоснабжения – это всегда положительные изменения, перспектива для развития подсобных и фермерских хозяйств, жилищного строительства, транспортной инфраструктуры и благоустройства. 
Например, в городе Новоаннинский модернизирована трансформаторная подстанция для перехода к более гибкому и надежному типу подстанций. В хуторе Бурнацкий, поселке совхоза «АМО» Новоаннинского района установлены новые воздушные линии для беспрерывного и качественного электроснабжения. На улицах Красноармейская и Первомайская рабочего поселка Линево Жирновского района выполнена замена деревянных опор на железобетонные, проложен изолированный провод линий электропередачи, всего более 700 метров.
В городском поселении Руднянское выполнена реконструкция линий для подключения нового здания поликлиники, а в городском поселении Елань строится электросетевая инфраструктура для аграрного предприятия. В ближайшее время будут построены и модернизированы электросети для подключения строящихся многоквартирных домов в поселке Песчанка Советского района Волгограда, школ в Михайловке, больниц в хуторе Мелоклетский, городе Волжский и Камышине. В частности, в Камышине для ГБУЗ «Городская больница №1» будет построена высоковольтная линия и установлена двухтрансформаторная подстанция с трансформаторами по 1000 кВА каждый.

Помимо строительства и реконструкции действующих электросетей, летом волгоградские энергетики осуществляют еще одну важную задачу по цифровизации энергоснабжения – внедряются автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии, комплексы телемеханики на всех объектах напряжением 6-10 кВ. Благодаря этим технологиям специалисты не только дистанционно получают информацию о состоянии оборудования в режиме реального времени, но и в случае возникновения нештатных ситуаций производят оперативные переключения и восстанавливают электроснабжение.

В начале июля объекты с повышенными требованиями к безопасности, находящиеся в ведомстве «Волгоградоблэлектро», проинспектировали сотрудники комитета тарифного регулирования Волгоградской области и ГКУ ВО «Экспертный центр».  
– Эксперты ознакомились с состоянием инфраструктурных площадок в Волгограде, Волжском и Краснослободске. Особое внимание уделили ходу реконструкции оборудования подстанций «Гидролизная», «ВолгоГРЭС», а также подстанции «Лесная» в Краснослободске, реконструкции трансформаторной подстанции в Волжском. Проверили наличие электрооборудования, приобретенного и установленного в рамках реализации инвестпрограммы, в том числе, трансформаторов, обеспечивающих резервное электроснабжение объектов здравоохранения. Все работы проводятся в штатном режиме, – отметили в пресс-службе энергокомпании.
Так, для повышения надежности, увеличения мощности и автоматизации процессов на высоковольтной подстанции 110/10 КВ «Лесная» продолжаются работы по модернизации оборудования. На сегодняшний момент выполнен монтаж одного трансформатора, установлена емкость с целью сбора масла в случае возникновения аварийной ситуации, проложены кабельные лотки для кабеля, подключения цепей контроля и управления силовым трансформатором. Также установлена система телемеханики, осуществляются пусконаладочные работы. По проекту будет заменено два трансформатора с увеличением мощности с 6.3 МВА до 10 МВА.

Реализация целевых программ позволяет волгоградской сетевой компании системно подходить к развитию электросетей, повышать качество передаваемой электроэнергии потребителям и исключить внештатные ситуации в работе энергосистемы региона даже в самое жаркое летнее время.
Фото: пресс-служба АО «Волгоградоблэлектро»
Реклама. АО «Волгоградоблэлектро», ИНН 3443029580, erid: F7NfYUJCUneTRxyqm5Jg

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