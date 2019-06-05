"Он - не бес!": депутаты-коммунисты Волгоградской облдумы вступились за бывшего главу государства

Политика 05.06.2019 10:43
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05.06.2019 10:43
С неожиданного заявления началось сегодня заседание Волгоградской областной думы. Как сообщает ИА "Высота 102", в начале обсуждения повестки дня слово взял руководитель думской фракции КПРФ Алексей Буров. "Достоевский говорил, что в сознание некоторых сограждан проникли бесы. История повторяется", - сообщил он коллегам. Коммунист предложил обсудить заявление одного из депутатов, назвавшего вождя мирового пролетариата бесом. При этом Буров не назвал фамилии оскорбившего Ленина депутата, а лишь намекнул, что он возглавляет комитет культуры. Депутат-коммунист утверждал, что своим высказыванием народный избранник "оскорбил бывшего руководителя государства". Главный единоросс региона Сергей Горняков заявил, что фракция "Единой России" разберется. Буров спросил спикера областной думы, как он относится к таким высказываниям. Николай Семисотов заявил, что отрицательно и предложил Алексею Бурову сначала вынести этот вопрос на думскую комиссию по этике. Отметим, что комитет по культуре Волгоградской облдумы возглавляет Александр Осипов. На заседании он присутствует, однако на данное заявление коллег-депутатов никак не отреагировал.
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