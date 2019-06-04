Экология

Новую вспышку бруцеллеза ликвидируют в Волгоградской области

Экология 04.06.2019 16:05
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04.06.2019 16:05


Ограничения по бруцеллезу крупного рогатого скота установлены на территории Иловлинского района. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принято комитетом ветеринарии Волгоградской области из-за обнаружения очага этого заболевания в одном из личных подсобных хозяйств в хуторе Шохинский. 
В апреле текущего года, напомним, очаги этого инфекционного заболевания были выявлены в хуторе Пламенка Среднеахтубинского района и на территории Светлоярского района. 
В период действия ограничительных мероприятий перемещение коров, выгон их на пастбища или на убой можно только с разрешения специалистов государственной ветеринарной службы. Запрещается заготовка сена, соломы и других кормов, их вывоз за пределы неблагополучной зоны, а также вывоз молока. Нельзя провозить крупный рогатый скот, так как запрещен всяческий контакт здорового поголовья с зараженными коровами. Больной бруцеллезом крупный рогатый скот должен быть изолирован и отправлен на убой.
Справка. Бруцеллез — это инфекционное заболевание, при котором поражается сердечно-сосудистая система, нервная система и костно-суставный аппарат. Опасность заболевания у животных связана с тем, что бруцеллез может передаваться от больных животных человеку. Возбудители бруцеллеза предаются через мясо больных животных и молоко. Человек заражается данными бактериями, употребляя животные продукты, а также через слизистые оболочки пищеварительного и дыхательного тракта, через ссадины и царапины, при прямом контакте с зараженными животными, обработке их кожи и шерсти. Заболевание развивается без симптомов и его не всегда можно распознать.

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