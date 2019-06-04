Новую вспышку бруцеллеза ликвидируют в Волгоградской области

Экология 04.06.2019 16:05
3197 1
04.06.2019 16:05
Ограничения по бруцеллезу крупного рогатого скота установлены на территории Иловлинского района. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принято комитетом ветеринарии Волгоградской области из-за обнаружения очага этого заболевания в одном из личных подсобных хозяйств в хуторе Шохинский.
В апреле текущего года, напомним, очаги этого инфекционного заболевания были выявлены в хуторе Пламенка Среднеахтубинского района и на территории Светлоярского района.
В период действия ограничительных мероприятий перемещение коров, выгон их на пастбища или на убой можно только с разрешения специалистов государственной ветеринарной службы. Запрещается заготовка сена, соломы и других кормов, их вывоз за пределы неблагополучной зоны, а также вывоз молока. Нельзя провозить крупный рогатый скот, так как запрещен всяческий контакт здорового поголовья с зараженными коровами. Больной бруцеллезом крупный рогатый скот должен быть изолирован и отправлен на убой.
Справка. Бруцеллез — это инфекционное заболевание, при котором поражается сердечно-сосудистая система, нервная система и костно-суставный аппарат. Опасность заболевания у животных связана с тем, что бруцеллез может передаваться от больных животных человеку. Возбудители бруцеллеза предаются через мясо больных животных и молоко. Человек заражается данными бактериями, употребляя животные продукты, а также через слизистые оболочки пищеварительного и дыхательного тракта, через ссадины и царапины, при прямом контакте с зараженными животными, обработке их кожи и шерсти. Заболевание развивается без симптомов и его не всегда можно распознать.
Реклама
Популярное по теме
21.05.2019 17:37
14451 6
07.05.2019 14:07
12213 44
29.05.2019 13:46
7533 13
В Волгограде природоохранные прокуроры добавили городу каштанов03.06.2019 17:52
Зеленые пояса могут появиться вокруг трех городов Волгоградской области03.06.2019 16:29
В Волгоградской области сельские депутаты устроили разнос регоператору01.06.2019 19:12
Африканская жара в Волгоградской области и Крыму мобилизовала военных и авиацию01.06.2019 15:02
Мусорный полигон "Комус" под Волгоградом уличили в искажении отчетности31.05.2019 10:44
В Волгоградской области доступ к берегу Цимлянского водохранилища открыли для людей30.05.2019 13:30
Сотрудники филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский убрали территорию поймы на ерике Гнилой30.05.2019 12:24
Прокуроры пресекли незаконную вырубку леса на острове Сарпинском в Волгограде29.05.2019 22:13
Волгоград стал раем для пожирателей вязов29.05.2019 14:57
Проблемный по экологии поселок Светлый Яр под Волгоградом возьмут в «кольцо»29.05.2019 13:46
На ВгАЗе наградили победителей грантового конкурса «Зеленая волна»27.05.2019 16:50
«Хотели погасить конфликт»: депутат и замгубернатора осудили иск экс-главы Росприроднадзора к учительнице из Волгоградской области25.05.2019 10:43
В Волгограде на острове Сарпинском вредители атаковали 104,9 га насаждений ясеня24.05.2019 10:01
Пробы воздуха в Светлом Яру Волгоградской области будут проводить непрерывно22.05.2019 12:30
В Волгоградской области пройден пик скудного половодья21.05.2019 17:37
Реклама