Происшествия

На диком пляже на острове Сарпинский в Волгограде нашли старую мину

Происшествия 03.06.2019 16:02
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03.06.2019 16:02


Опасную находку обнаружили  жители на острове Сарпинский. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, на берегу Волги в песке  был найден  предмет, похожий на миномётный снаряд времен Великой отечественной войны. По предварительным данным, это произошло на одном из диких пляжей. Опасности жителям находка не представляет,  в военный комиссариат Волгоградской области  подана заявка на разминирование.

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