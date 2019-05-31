СОГАЗ-Мед разъяснил, что положено будущей маме по полису ОМС





Будущие мамы со всей ответственностью подходят к самому прекрасному периоду в жизни каждой женщины. Самую актуальную информацию об обследованиях во время беременности, необходимых процедурах и документах для мамы и ребенка, подготовили специалисты СОГАЗ-Мед для читателей ИА «Высота 102».





Это важно

Сотрудники СОГАЗ-Мед напоминают, что полис обязательного медицинского страхования (ОМС) действует на всей территории Российской Федерации. Медицинская помощь в рамках базовой программы ОМС, куда входят и наблюдение по беременности, родоразрешение и осмотры в послеродовый период, а также (при необходимости) госпитализация в гинекологический стационар (до 22 недель беременности) или в отделение патологии беременности родильного дома (после 22 недель), на всей территории России оказывается бесплатно. Если женщина обращается в роддом вне территории регистрации, и у нее имеются медицинские показания к госпитализации (например, угроза прерывания беременности, роды и т.п.), то отказ в оказании ей медицинской помощи неправомерен, равно как и требование оплатить какие-либо медицинские услуги.





Помимо финансирования из системы ОМС, ведение беременности и родов дополнительно поддерживается государством с помощью программы «Родовой сертификат». Родовой сертификат — это документ, на основании которого производятся расчеты с тем медицинским учреждением, которое оказывало женщине и ее ребенку соответствующие услуги в сфере здравоохранения. Сертификат выдается в женской консультации, в которой наблюдается беременная. Если беременная наблюдается в частной клинике, но хочет получить родовой сертификат по ОМС, ей требуется подойти в женскую консультацию, к которой она прикреплена на сроке до 32 недель, и попросить выдать документ на основании обменной карты, выданной в частной клинике. Помните, оплатить частную клинику родовым сертификатом или обналичить его нельзя!





Ведение беременности по ОМС включает в себя:





- постановку на учет в женской консультации;

- периодические осмотры врачом-гинекологом;

- сдачу анализов с различной частотой (в зависимости от течения беременности);

- осмотр будущей мамы узкими специалистами;

другое . - УЗИ и КТГ- исследования и





Какие документы и вещи взять в роддом

Паспорт, полис ОМС, «Родовой сертификат», обменную карту из женской консультации, СНИЛС. Для мамы потребуются предметы личной гигиены, резиновые тапочки, одежда. Для новорожденного нужно подготовить: шапочки, распашонки/бодики, ползунки, памперсы для новорожденных, пинетки и «царапки», пеленки обычные и одноразовые, крем под подгузник, влажные салфетки.





Какие документы взять из роддома

При выписке из роддома мама или ближайшие родственники должны получить следующие документы: страницу из «Родового сертификата» о состоянии здоровья мамы, обменную карту ребенка, прививочную карту (если в роддоме делали прививки против вирусного гепатита В и туберкулеза), справку для ЗАГСа о рождении ребенка.





Одной из первых забот родителей станет оформление документов для новорожденного ребёнка. СОГАЗ-Мед напоминает, что полис ОМС – это документ, который дает право ребенку бесплатно получать все основные виды медицинской помощи в медорганизациях, работающих в системе ОМС. Новорожденный ребенок со дня рождения и до истечения 30 дней со дня государственной регистрации рождения получает всю необходимую медицинскую помощь по полису ОМС мамы или другого законного представителя.

Чтобы оформить полис ОМС необходимо обратиться в выбранную страховую компанию. Страховая компания, выдавшая полис ОМС, является защитником ваших прав в системе ОМС.

Для оформления полиса ОМС на ребенка понадобятся следующие документы:

- свидетельство о рождении ребенка;

- СНИЛС ребенка (при наличии);

- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка



