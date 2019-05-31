Здравоохранение

СОГАЗ-Мед разъяснил, что положено будущей маме по полису ОМС

Здравоохранение 31.05.2019 14:13 Реклама
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31.05.2019 14:13


Будущие мамы со всей ответственностью подходят к самому прекрасному периоду в жизни каждой женщины. Самую актуальную информацию об обследованиях во время беременности, необходимых процедурах и документах для мамы и ребенка, подготовили специалисты СОГАЗ-Мед для читателей ИА «Высота 102». 

Это важно 
Сотрудники СОГАЗ-Мед напоминают, что полис обязательного медицинского страхования (ОМС) действует на всей территории Российской Федерации. Медицинская помощь в рамках базовой программы ОМС, куда входят и наблюдение по беременности, родоразрешение и осмотры в послеродовый период, а также (при необходимости) госпитализация в гинекологический стационар (до 22 недель беременности) или в отделение патологии беременности родильного дома (после 22 недель), на всей территории России оказывается бесплатно. Если женщина обращается в роддом вне территории регистрации, и у нее имеются медицинские показания к госпитализации (например, угроза прерывания беременности, роды и т.п.), то отказ в оказании ей медицинской помощи неправомерен, равно как и требование оплатить какие-либо медицинские услуги.

Помимо финансирования из системы ОМС, ведение беременности и родов дополнительно поддерживается государством с помощью программы «Родовой сертификат». Родовой сертификат — это документ, на основании которого производятся расчеты с тем медицинским учреждением, которое оказывало женщине и ее ребенку соответствующие услуги в сфере здравоохранения. Сертификат выдается в женской консультации, в которой наблюдается беременная. Если беременная наблюдается в частной клинике, но хочет получить родовой сертификат по ОМС, ей требуется подойти в женскую консультацию, к которой она прикреплена на сроке до 32 недель, и попросить выдать документ на основании обменной карты, выданной в частной клинике. Помните, оплатить частную клинику родовым сертификатом  или обналичить его нельзя! 

Ведение беременности по ОМС включает в себя: 

- постановку на учет в женской консультации; 
- периодические осмотры врачом-гинекологом;
- сдачу анализов с различной частотой (в зависимости от течения беременности); 
- осмотр будущей мамы узкими специалистами; 
- УЗИ и КТГ- исследования и другое.

Какие документы и вещи взять в роддом
Паспорт, полис ОМС, «Родовой сертификат», обменную карту из женской консультации, СНИЛС. Для мамы потребуются предметы личной гигиены, резиновые тапочки, одежда. Для новорожденного нужно подготовить: шапочки, распашонки/бодики, ползунки, памперсы для новорожденных, пинетки и «царапки», пеленки обычные и одноразовые, крем под подгузник, влажные салфетки. 

Какие документы взять из роддома
При выписке из роддома мама или ближайшие родственники должны получить следующие документы: страницу из «Родового сертификата» о состоянии здоровья мамы, обменную карту ребенка, прививочную карту (если в роддоме делали прививки против вирусного гепатита В и туберкулеза), справку для ЗАГСа о рождении ребенка. 

Одной из первых забот родителей станет оформление документов для новорожденного ребёнка. СОГАЗ-Мед напоминает, что полис ОМС – это документ, который дает право ребенку бесплатно получать все основные виды медицинской помощи в медорганизациях, работающих в системе ОМС. Новорожденный ребенок со дня рождения и до истечения 30 дней со дня государственной регистрации рождения получает всю необходимую медицинскую помощь по полису ОМС мамы или другого законного представителя. 
Чтобы оформить полис ОМС необходимо обратиться в выбранную страховую компанию. Страховая компания, выдавшая полис ОМС, является защитником ваших прав в системе ОМС.
Для оформления полиса ОМС на ребенка понадобятся следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка;
- СНИЛС ребенка (при наличии);
- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ - Мед» и у вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru.

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