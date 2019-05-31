



Массу нарушений выявили сотрудники Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры в ходе проверки одного из крупнейших полигонов твердых коммунальных отходов ООО "Комус" в Светлоярском районе. Об этом ИА "Высота 102" сообщил сегодня старший помощник природоохранного прокурора Николай Костенко.

Так, установлено, что ООО "Комус" осуществляет размещение и захоронение отходов с нарушением проектной документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы. В частности, сетчатое ограждение, препятствующее разносу отходов легкой фракции, отсутствовало, обводная канава для сбора тало-дождевых вод оборудована не была. Также выявлены факты предоставления недостоверной статистической отчетности и нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха.

В отношении юридического и ответственного должностного лица ООО "Комус" возбуждены административные производства по четырем статьям КоАП РФ - "Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов", "Нарушение законодательства об экологической экспертизе", "Сокрытие или искажение экологической информации" и "Нарушение правил охраны атмосферного воздуха".

Санкции данных статей предусматривают наказание в виде административного штрафа на общую сумму более 100 тысяч рублей. В адрес ООО "Комус" внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения.

Отметим, что на полигон "Комус", расположенный в Светлоярском районе, свозятся все отходы с Кировского и Красноармейского районов Волгограда. Бывший директор общества, по сведениям информагентства, подозревается в налоговых махинациях и находится под домашним арестом.



