Экология 31.05.2019 10:44
3417 0
31.05.2019 10:44
Массу нарушений выявили сотрудники Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры в ходе проверки одного из крупнейших полигонов твердых коммунальных отходов ООО "Комус" в Светлоярском районе. Об этом ИА "Высота 102" сообщил сегодня старший помощник природоохранного прокурора Николай Костенко.
Так, установлено, что ООО "Комус" осуществляет размещение и захоронение отходов с нарушением проектной документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы. В частности, сетчатое ограждение, препятствующее разносу отходов легкой фракции, отсутствовало, обводная канава для сбора тало-дождевых вод оборудована не была. Также выявлены факты предоставления недостоверной статистической отчетности и нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха.
В отношении юридического и ответственного должностного лица ООО "Комус" возбуждены административные производства по четырем статьям КоАП РФ - "Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов", "Нарушение законодательства об экологической экспертизе", "Сокрытие или искажение экологической информации" и "Нарушение правил охраны атмосферного воздуха".
Санкции данных статей предусматривают наказание в виде административного штрафа на общую сумму более 100 тысяч рублей. В адрес ООО "Комус" внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения.
Отметим, что на полигон "Комус", расположенный в Светлоярском районе, свозятся все отходы с Кировского и Красноармейского районов Волгограда. Бывший директор общества, по сведениям информагентства, подозревается в налоговых махинациях и находится под домашним арестом.
Реклама
Популярное по теме
21.05.2019 17:37
14393 6
07.05.2019 14:07
12161 44
29.05.2019 13:46
7373 13
В Волгоградской области доступ к берегу Цимлянского водохранилища открыли для людей30.05.2019 13:30
Сотрудники филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский убрали территорию поймы на ерике Гнилой30.05.2019 12:24
Прокуроры пресекли незаконную вырубку леса на острове Сарпинском в Волгограде29.05.2019 22:13
Волгоград стал раем для пожирателей вязов29.05.2019 14:57
Проблемный по экологии поселок Светлый Яр под Волгоградом возьмут в «кольцо»29.05.2019 13:46
На ВгАЗе наградили победителей грантового конкурса «Зеленая волна»27.05.2019 16:50
«Хотели погасить конфликт»: депутат и замгубернатора осудили иск экс-главы Росприроднадзора к учительнице из Волгоградской области25.05.2019 10:43
В Волгограде на острове Сарпинском вредители атаковали 104,9 га насаждений ясеня24.05.2019 10:01
Пробы воздуха в Светлом Яру Волгоградской области будут проводить непрерывно22.05.2019 12:30
В Волгоградской области пройден пик скудного половодья21.05.2019 17:37
Волгоградцы ответили регоператору на требование заплатить за невывоз мусора21.05.2019 09:44
Регоператор Волгоградской области хранил мусор где и как попало20.05.2019 10:46
В Волгоградской области прокуроры обнаружили небезопасную плотину на реке19.05.2019 16:47
В Котельниково Волгоградской области установили карантин по бешенству18.05.2019 12:13
В Волгоградской области из-за жары запретили посещать леса17.05.2019 12:09
Реклама