В Волгоградской области цены на бензин стали «ползучими»





Очередное небольшое повышение цен на популярные марки бензина зафиксировано в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, по данным на 27 мая по сравнению с показателями недельной давности повысилась стоимость бензина марки АИ-92 на 0,28% (42,43 рубля за литр) и бензина марки АИ-95 – на 0,26% (46,07 рубля за литр).

Напомним, цены на бензин в регионе «ползут» уже второй месяц подряд с короткими перерывами. Хотя резкого скачка стоимости не наблюдается, однако хоть ненамного, но стоимость увеличивается.



