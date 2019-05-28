В Волгоградской области цены на бензин стали «ползучими»

Аналитика 28.05.2019 13:02
362 2
28.05.2019 13:02
Очередное небольшое повышение цен на популярные марки бензина зафиксировано в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, по данным на 27 мая по сравнению с показателями недельной давности повысилась стоимость бензина марки АИ-92 на 0,28% (42,43 рубля за литр) и бензина марки АИ-95 – на 0,26% (46,07 рубля за литр).
Напомним, цены на бензин в регионе «ползут» уже второй месяц подряд с короткими перерывами. Хотя резкого скачка стоимости не наблюдается, однако хоть ненамного, но стоимость увеличивается.
Реклама
Популярное по теме
26.05.2019 19:00
50960 13
29.04.2019 20:21
42459 2
27.05.2019 20:06
44033 2
«Высота 102»ТВ: В Волгограде вокруг «Родины-матери» растут металлические леса27.05.2019 20:06
Эксперты оценили уровень социальной ориентированности бюджета Волгоградской области27.05.2019 09:31
«Порочная любовь» медленно убивает Волго-Ахтубинскую пойму26.05.2019 19:00
«Высота 102»ТВ: Силовики пролили свет на историю с покушением на губернатора Волгоградской области24.05.2019 20:29
«Высота 102»ТВ: Крупное волгоградское предприятие лихорадит из-за «серых» зарплат23.05.2019 20:09
«Высота 102»ТВ: В Волго-Ахтубинской пойме селяне плачут из-за сухих ериков и колодцев22.05.2019 20:08
В Волгоградской области селяне тратят на транспорт, связь и медицину больше горожан22.05.2019 19:31
«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области на медицину денег не пожалеют21.05.2019 20:12
Жители Волгоградской области «обросли» телевизорами и телефонами21.05.2019 08:34
«Высота 102»ТВ: В Волгограде на Тракторном рынке не все спокойно20.05.2019 20:07
Когда плачут журналисты и чиновники: итоги медиафорума ОНФ в Сочи за "Правду и справедливость"19.05.2019 17:11
«Высота 102»ТВ: В Волгограде почти осилили ремонт одной из главных дорог17.05.2019 20:10
«Высота 102»ТВ: В Волгограде суд решил выгнать жителей из квартир вместе с детьми и свидетельствами о собственности16.05.2019 20:18
«Высота 102»ТВ: Кое-кому припомнят былое за скандальный дом в центре Волгограда15.05.2019 20:15
В Волгоградской области за месяц появилось 2,6 тысячи безработных15.05.2019 14:56
Реклама