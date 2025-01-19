Бешеный шакал проник на территорию промзоны в Волгограде

Бешенство в Красноармейском районе Волгограда, где ликвидируют очаг заболевания, обнаружено у дикого шакала. Об этом V102.RU сообщили в комитете ветеринарии Волгоградской области.

- Шакал проник на территорию промышленной зоны на юге Волгограда. Дикое животное проявляло агрессию. По итогам исследования выяснилось, что хищник был заражен вирусом бешенства, - сообщили информагентству специалисты. - Профильные службы проводят комплекс необходимых мероприятий для профилактики распространения бешенства.

Ранее сообщалось, что эпизоотический очаг бешенства установлен на территории радиусом 1 метр, расположенной вблизи железнодорожной станции Шпалопропитка. Утвержден план мероприятий по ликвидации очага и предотвращения распространения возбудителя заболевания.

Специалисты напоминают, что необходимо соблюдать меры предосторожности при контакте с животными. При контакте необходимо сразу же обратиться в профильные службы — в медицинскую и ветеринарную. Также в целях профилактики необходимо вакцинировать домашних животных. В государственных ветеринарных клиниках это можно сделать бесплатно.

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