В Еланском районе прощаются с погибшим на СВО Андреем Лебедевым

Сегодня, 19 января, в селе Морец Еланского района Волгоградской области прощаются с 48-летним добровольцем Александром Лебедевым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом, как передает V102.RU, сообщил благотворительный фонд помощи участникам СВО «Сердце Елани».

Андрей Лебедев пошел на СВО, подписав контракт.

- Уже 30 августа отправился на защиту нашей Родины. Службу проходил на Донецком направлении... Смелый, отважный, самоотверженный, бесстрашный воин, он навсегда останется в нашей памяти! – говорится в некрологе.

Церемония прощания с воином начнется в 12:00 в клубе села Морец на ул. Московская, 49.

Фото: «Сердце Елани» / ok.ru