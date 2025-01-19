Общество

В Еланском районе прощаются с погибшим на СВО Андреем Лебедевым

Общество 19.01.2025 10:34
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19.01.2025 10:34


Сегодня, 19 января, в селе Морец Еланского района Волгоградской области прощаются с 48-летним добровольцем Александром Лебедевым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом, как передает V102.RU, сообщил благотворительный фонд помощи участникам СВО «Сердце Елани».

Андрей Лебедев пошел на СВО, подписав контракт.

Уже 30 августа отправился на защиту нашей Родины. Службу проходил на Донецком направлении... Смелый, отважный, самоотверженный, бесстрашный воин, он навсегда останется в нашей памяти! – говорится в некрологе.

Церемония прощания с воином начнется в 12:00 в клубе села Морец на ул. Московская, 49.

Фото: «Сердце Елани» / ok.ru

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