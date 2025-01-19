Под Волгоградом задержали водителя, сбежавшего после лобового ДТП

В Волгоградской области сотрудники полиции задержали водителя автомобиля «Лада Приора», который спровоцировал лобовое ДТП, а потом скрылся с места происшествия. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария, в которой пострадали два человека, произошла накануне вечером в Светлоярском районе.

По предварительным данным, водитель «Лады Приоры» на 1029 км автодороги «Волгоград-Астрахань» при выполнении обгона совершил лобовое столкновение с кроссовером Lada XRAY. Кроссовер от удара врезался в грузовик-автопоезд Renault T.

- В результате ДТП водитель автомашины Lada XRAY и пассажир автомашины «Лада Приора» госпитализированы, - сообщили в главке.

При этом водитель «Лады Приора» сбежал, но его нашли и задержали.